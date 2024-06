Adiós a las manchas de la crema solar: el ingrediente que tienes por casa con el que dejarás las prendas como nuevas

Ya ha llegado el verano, así que es hora de sacar del armario la ropa más fresca para pasar estos meses calurosos. Además, conviene que busquemos dónde guardamos la crema solar para proteger nuestra piel y, por supuesto, las insoportables quemaduras fruto de la exposición.

No obstante, hay algo que no podemos evitar, y es que estos productos no se queden sobre la ropa a la hora de ponérnosla. Por eso, aquí te dejamos un sencillo truco para eliminar los restos de cualquier textil. Y es que estas manchas son muy difíciles de quitar de la ropa y no valdrá con un simple lavado.

Una mancha es algo completamente normal, y más de este tipo, si tenemos diariamente el cuidado de cubrirnos la piel. ¿Qué es lo que necesito si quiero erradicar estas manchas antes de que estropeen mis prendas y ya no pueda lucirlas?

Pues esta fórmula, además de sencilla, es barata: tan solo necesitas un bote de alcohol. Deberás verte un chorro pequeño sobre la zona manchada y después echar la prenda a lavar con el resto. Una vez la saques, podrás comprobar que no queda ni rastro en prendas ni trajes de baño. Este truco ha sido ofrecido por la creadora de contenido de Instagram @laordenatriz.