Alerta máxima por la preocupación del economista Niño Becerra: "Ya no se puede, no hay tiempo"

Santiago Niño Becerra es un economista español y catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramón Llull de Barcelona desde 1994.

Ahora, el profesor se ha pronunciado acerca de dos grandes problemas en España y la relación entre ambos: los alquileres y los salarios.

Niño Becerra ha explicado que en 2014, el salario medio en España era de 26.191 euros al año, y el alquiler de una vivienda estaba en 6,91 euros/m² al mes. Sin embargo, en 2023, el salario medio anual fue de 30.237 euros, "pero en euros del 2014 se situaba en 24.782 €/año". En cuanto al alquiler, en abril del 2024 se ha situado en 12,3 euros/m² al mes, "que en euros del 2014 equivalía a 10,1 euros/m² al mes".

Tras estas cifras, el economista ha hecho una reflexión: "Es decir, mientras entre el 2014 y el 2023 el salario real medio ha crecido el -5,37%, el alquiler medio ha aumentado el 46,1%. Alucinante, ¿verdad?".

Además, el catedrático ha señalado una de las causas que han influido en el proceso: "La nula política de vivienda pública en alquiler desarrollada en España en las últimas décadas. ¿Cómo se cierra esta brecha entre salarios y alquileres? No se puede, ya no, no hay tiempo: ese tren ya pasó; y menos con los compromisos de reducción de déficit y deuda que España tiene contraídos con Bruselas".