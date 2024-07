Kiko Matamoros vuelve a ganarle a Rocío Carrasco en los juzgados

Rocío Carrasco es una de esas personas que pasan gran parte de su vida en los juzgados. No porque sea letrada, ni tampoco una delincuente común, sino porque lo considera una buena forma de ganarse la vida. También es verdad que siempre tuvo un gran altavoz mediático a su servicio, el mismo que Antonio David Flores, su ex al que habría ordenado que despidieran antes de emitirse su serie. No se puede negar que el lanzamiento de su primer programa fue un bombazo, con todo lo que le rodeó. No sólo fue despedido el excolaborador de Sálvame de manera ilegal, sino que se cortaron otras cabezas de trabajadores más cercanos al ex de la Guardia Civil que a Rociito.

Tan cierto como todo lo anterior es el desapego que suscitó entre una creciente audiencia 'su' historia conforme pasaban los capítulos. Tras el primer impacto en el que AD quedaba retratado como una especie de Satanás de la prensa rosa, las medias verdades y mentiras de su relato salían a la luz. Evidentemente no porque lo hicieran sus amigas y escuderas, sino porque algo olía mal cuando toda sentencia era catalogada como "verdad judicial" por Carlota Corredera y compañía. Recordemos también lo de los "jueces y juezas machistas".

Varias de las historias que ella narraba como verdad incuestionable y dogma de fe, precisamente, chocaban frontalmente con cuestiones tratadas tiempo atrás en el polígrafo de la misma cadena. Lydia Lozano y María Patiño bien lo susurraron durante uno de los debates, pero no se les permitió insistir en ello. La dictadura de un sector de Mediaset se iba a llevar por delante lo levantado durante una década. Y así fue. La audiencia dio la espalda a la serie, al debate y a la segunda temporada de la vida y obra de una de las familias más casposas de la pequeña pantalla (y no precisamente por sus padres). Tanto es así que a Carlota Corredera le quitaron la poltrona y terminó siendo apartada por la antipatía que despertaba en cada vez un mayor rango de audiencia.

Antonio David Flores, mirando serio a cámara / Telecinco

Todo esto arrastró a Sálvame, buque insisgnia de las tardes de Telecinco. Terminó echando el cierre y todo ello fue, en gran parte, por convertir a Sor Rocío Carrasco en su musa. Causa - efecto.

Rocío Carrasco Vs Kiko Matamoros

Es bastante habitual que Rocío Carrasco acuda a los juzgados, como también es habitual que pierda las causas que ella empieza en la vía judicial. Hay de todo, aunque la mayoría de duelos mediáticos los tenía con Antonio David. En el caso que nos ocupa, debemos remontarnos a 2019, cuando Kiko Matamoros soltó una información que probablemente le chivó su amigo Antonio David antes, por la que le dejaba a la mala madre como mala madre: "Me dice la enfermera que ya van dos veces que cuando tenía la custodia Rocío Carrasco al niño no le llevaban al neurólogo", dijo en 'Viva la vida'. Eso molestó mucho a Rociito, que no pretendía negar lo dicho, sino simplemente silenciarlo como intentó hacer después para su serie. Por contextualizar, ni los hijos tenían mucha intención de quedarse con su madre ni ésta con ellos según se apreció con el tiempo cuando pudieron elegir.

Rociíto: ¿Nuevo revés judicial para Rocío Carrasco? / Telecinco

Dos sentencias claras

La habitual protagonista de saraos televisivos y revisteros tomó las habituales medidas legales argumentando "vulneración de los derechos fundamentales al honor e intimidad personal y familiar". En 2022 ya ganó Matamoros la primera contienda al entender la Audiencia Provincial de Madrid que debía desestimar la querella por no atender lo dicho por el colaborador a ese atentado contra sus derechos. Estaba claro, pero ella hizo lo que suele hacer y es alargar en el tiempo un proceso sin sentido mediante recurso. Y pasó lo que tenía que pasar, que el Tribunal Supremo también le ha dado la razón a Matamoros. 0-2. No tenemos noticias de que Carrasco quisiera acudir a Estrasburgo en busca de un 'hat trick' de su rival. Seguiremos informando.