Desvelan cuánto cobra Terelu Campos cada vez que va a un programa de Mañaneros de TVE

Terelu Campos ha vuelto a ser noticia. Esta vez no por problemas de salud, o relacionado con la herencia de su madre. Mucho más jugoso. 'Ni que fuéramos Shhh' ha desvelado cuánto gana Terelu cada vez que aparecería en Mañaneros, programa de las mañanas de TVE. Como es de esperar, no es moco de pavo. Ahora se entiende el porqué tenía tantas ganas de quedarse las mañanas...

En este caso ha sido Kiko Hernández, que siempre que puede carga contra la presentadora, el que ha desvelado la cifra en el nuevo Sálvame, en el que hace unas semanas sacaba a la luz también una conversación en la que aseguraba junto a Kiko Matamoros que le debían a Terelu 50.000 euros.

Primero, ponía sobre la mesa que era mucho más de lo que cobraban Lydia Lozano o Chelo García-Cortés, una cifra que rondaba los 400 euros por día. “Con todo su papo, y por eso tenía tanto interés en quedarse en las mañanas de Mañaneros y quitarle el puesto a Cantizano, que se va a la radio, y dice: esta es la mía, porque ahora voy a ganar más de lo que gano”, comenzaba Kiko Hernández antes de dar el dato.

Terelu Campos se derrumba en directo al escuchar esta comprometida pregunta: "Mírame, no puedo más" / sd

"¡Anda ya, pero si eso es dinero público!"

Según asegura Kiko Hernández, 3.000 euros por mañana se embolsabaTerelu en la televisión pública. Los tertulianos de 'Ni que fuéramos Shhh' no estuvieron ni cerca de acertar.

“¡Anda ya! ¡Pero si eso tiene que aprobarse en el Senado y el Gobierno, pero si es dinero público!”, protestaba resignado Víctor Sandoval.

Desvelan por qué no funcionó 'Mañaneros'

Y es que el exconcursante de Gran Hermano no cesó en su asedio a Terelu, asegurando cuáles eran las razones por las que no triunfó el programa de las mañanas de la 1. “Porque no se trataba con nadie. Con nadie. Ni dar las buenas tardes, ni los buenos días, solo pedía café o Coca-Cola”, continuaba el Kiko con pelo.

El secreto de 'Sálvese quien pueda'

Tras la ruptura de Sálvame, Netflix organizó un junte entre varios de los colaboradores, como Belén Esteban, Kiko Matamoros, y también Terelu Campos y Kiko Hernández. Los últimos dos quedaron un día mientras se grababa el programa para ir a cenar a un restaurante japonés.

Por lo que cuenta Kiko, la carta era muy cara, algo que no paró a Terelu al no hacerse cargo ella de la cuenta. Con un importe que se fue hasta los 5.000 dólares, pidiendo platos de entre 450 y 2.000 euros, la presentadora llegó a decir "que se jodan, paga la productora", algo que no le hizo ni pizca de gracia a Kiko Hernández, ya que "todos íbamos a una por un proyecto pequeño".

Con todo ello, más tarde Kiko Hernández rectificó y aseguró que finalmente eran 500 euros por mañana en Mañaneros.