Frenan 'Así es la Vida' ante el malestar de Alejandra Rubio en pleno embarazo

No ha sido la vuelta más cómoda para Alejandra Rubio a 'Así es la vida' tras los problemas de salud que le dejaron apartada del progama durante un tiempo. El Covid entró en su vida, lo que causó una gran inquietud en la familia al estar embarazada de muy poco tiempo, además de ser madre primeriza.

Parecía que estaba todo bien, y por ello volvió al programa tras varios días guardando reposo en casa por el virus, pero nada más lejor de la realidad. La hija de Terelu sufrió un momento de recaída en el que se rompió por completo en pleno directo, ante la incredulidad de Sandra Barneda y César Muñoz.

Y es que ante la tremenda presión que están sufriendo desde el embarazo, tanto ella como su pareja, Carlo Costanzia, Alejandra Rubio no pudo aguantar y rompió a llorar. Las críticas en redes sociales están siendo feroces, y la hija de Terelo no ha aguantado más. Ya antes de romper en lángrimas, Sandra Barneda ya tenía que pararle los pies para pedirle que se moderara a los inicios del programa.

Sandra Barneda y Alejandra Rubio en 'Así es la vida' / sd

"Lo tenemos todo en contra"

La sobrina de Carmen Borrego agradecía "a Dios" que no les está afectando como pareja tanto a ella como a Carlo Costaniza. "Se empeñan en destrozarlo todo. Lo tenemos todo en contra. ¿Queréis que diga lo que siento o no? Están haciendo todo lo posible pero no lo van a conseguir. Estoy muy sensible. Ya sé que es televisión, pero es que es mi vida", decía entre lágrimas Alejandra Rubio.

"No quería llegar a esto. Yo lo estoy viviendo así y no tengo la razón absoluta. Sufrí en parte viendo la entrevista", decía sobre la entrevista de su madre y su pareja.

"Yo creo que él estuvo bien aunque se puso nervioso al final cuando le atacó José Antonio León. Es parte de cómo curra él y lo respeto pero se pueden hacer las cosas de otra forma. Era tan fácil como haberle respondido que yo había visto ya todos los mensajes (refiriéndose a los que supuestamente Carlo había mandado a su ex estando con Alejandra). Los vi desde el minuto uno. Sabía todo y había visto todo. No lo dijo porque se puso nervioso, lo tendría que haber desmentido pero el momento le desestibilizó. Le hubiera pasado a cualquiera. Era muy fácil desmontar la versión de José Antonio", decía.