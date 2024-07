Antonio David Flores vuelve a primera línea para contar el secreto mejor guardado de Olga Moreno: "Millones de euros de por medio para ella"

La final de Supervivientes sigue regalando momentazos. A pesar de que hace unas horas se conocía al ganador de la última edición del reality, en redes se han podido ver todo tipo de críticas y análisis por parte de los seguidores del concurso.

Los rumores de tongo siguen sobrevolando la final y las reacciones a la victoria de Pedro García Aguado no se han hecho esperar.

Una de las más esperadas, la del segundo clasificado y uno de los favoritos para convertirse en ganador, Rubén Torres, quien era captado por las cámaras en plena final cuando se descubría quién era el ganador del reality.

Pero esta edición ya es agua pasada. Todos los seguidores del reality tienen ya su cabeza puesta en la versión All stars del concurso en el que participarán famosos de la talla de Adara, Sofía Suescun u Olga Moreno. Precisamente, sobre la andaluza se ha pronunicado su exmarido, Antonio David Flores, quien ha hecho un directo en YouTube para desgranar las razones que han llevado a su exmujer ha ser parte del elenco del reality.

Razones

La participación de Olga Moreno en 'Supervivientes: All Stars' ha sido criticada por muchos y muy diversos frentes. El primero, por el público del programa, ya que muchos piensan que su victoria no fue del todo justa, y ahora, también por su ex, Antonio David Flores.

El que fuera colaborador televisivo, reinventado como youtuber, ha utilizado precisamente su canal para sentenciar el concurso de Olga en el reality más extremo de Mediaset, ya que no entiende qué ha llevado a su exmujer a regresar al concurso, que ya ganó en 2021, cuando aún estaban casados.

Apenas dos semanas después de que Marta Riesco arremetiera como nunca contra Antonio David, este ha sentenciado el concurso de la madre de su hija Lola, cuya primera gala tendrá lugar esta noche.

Según sus propias palabras, Antonio David nunca hubiera accedido a volver a Telecinco tras el daño que le hicieron no solo a él, "sino a mi familia, a la que han difamado y calumniado".

"Yo no hubiese ido. Hay detrás muchos años de dolor y sufrimiento. He sido una persona señalada por un medio de comunicación que ha hecho un negocio y ha ganado muchos millones de euros", alega.

"Respeto que haya tomado la decisión porque tenemos una hija, y aunque no entro a valorarlo, hay que traer dinero a casa, entiendo que ese dinero mejorará la calidad de vida de la hija que tenemos", ha rematado en un directo que ha durado varias horas.

Sea cuales fueran las razones que han llevado a Olga Moreno a volver al concurso, lo cierto es que la sevillana tampoco lo hace en su mejor momento, ya que apenas unos días antes de volar a Honduras, Olga vivió el momento más duro de su vida: la muerte de su madre, tras una larga enfermedad.