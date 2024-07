La jugada más arriesgada de la historia de La Ruleta de la Suerte: "Mucho ánimo"

La televisión nunca deja de sorprenderte. Mucho menos los concursos televisivos que no solo entretienen y enseñan a la gente, sino que también enganchan a los espectadores por su formato refrescante y divertido. En la parrilla televisiva española hay un sinfín de programas de esta índole y que cuentan con el cariño del público como Pasapalabra o La Ruleta de la Suerte sin ir más lejos. Precisamente ha sido en este último el lugar en el que una concursante ha dejado uno de los momentos más increíbles de este formato.

La Ruleta de la Suerte es uno de los programas más longevos de la televisión. Jorge Fernández y su inseparable ayudante Laura Moure se han ganado el favor de la audiencia matutina. Siendo una de las banderas de la televisión en su franja, ya suma casi veinte años ininterrumpidos en antena. Precisamente Antena 3 apostó y renovó el formato en 2006 después de una primera etapa entre Antena 3 y Telecinco desde 1990 hasta 1997. Es habitual que las grandes se disputen estos concursos, sin ir más lejos, Pasapalabra tuvo un camino de ida y vuelta entre Atresmedia y Mediaset.

Siempre fiel a su hora La Ruleta de la Suerte ameniza el aperitivo de los espectadores en Antena 3 antes de las Noticias de mediodía. Con más de 4000 episodios en antena, de 13:50 a 15:00 el concurso reparte premios económicos muy suculuentos. Los participantes tan solo deben girar la ruleta, que indica el premio por el que juegas y tienes que ir comprando vocales para acertar la frase que está escondida en el panel, que va destapando Laura Moure poco a poco.

Desastre absoluto para esta concursante de La Ruleta de la Suerte

Muchas veces como el propio nombre del programa indica es cuestión de suerte acertar o ganar más dinero del que esperabas. Una cuestión de tino tanto mental como a la hora de hacer girar la ruleta. En este caso provocó que Maribel tuviera una imporante disyuntiva.

"Creo que voy a utilizarlo ya y ya está"... pero justo cuando iba a utilizar el comodín... ¡Ocurrió! La gente comenzó a animar a Maribel para que siguiera jugando... después de un breve diálogo con Jorge Fernández, la participante de La Ruleta de la Suerte aceptó el reto y escuchó al público presente en el plató.

"No, no no... hago caso al público... Pura sabiduría", aseguró Maribel, acto y seguido giró la ruleta cayendo en la casilla de 'vacaciones'. Maribel acertó la letra que pidió y desbloqueó varias casillas del panel... sin embargo... el final era cruel con ella porque al dar la vuelta a la casilla... esta decía ¡quiebra!