Preocupación por el estado de salud de Zayra Gutiérrez, hija de Guti

No fue la edición más tranquila de 'Supervivientes 2024', que terminó por deparar a Pedro García Aguado como campeón de la nueva edición del concurso. Lo cierto es que apenas han esperado para renovar el formato y a la conclusión de esta nueva edición, Telecinco anunció en inicio de Supervivientes: All Starl, con la participación de varias de las figuras más relevantes que han pasado por el concurso como Sofía Suescun, Adara MolineroOlga Moreno, etc.

Pues en la edición de 'Supervivientes 2024' hubo una concursante que tuvo que abandonar Honduras antes de tiempo, y que incluso tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital. Se trata de Zayra Gutiérrez, que incluso días después del problema de salud que sufrió, sigue en tratamiento médico y a base de pastillas.

La hija del mítico jugador del Real Madrid, conocido casi más por cómo se desenvolvía en la noche por cómo lo hacía sobre el verde, sufrió un fuerte dolor por el que tuvo que ser tratada, para después detectarle una hernia.

La hija de Guti y Aratxa de Benito regresó a España, y desde entonces, el contenido que sube a redes sociales es con cuentagotas, habiendo tenido que ser ingresada de nuevo en urgencias, lo que hizo saltar todas las alarmas en sus seguidores.

La recaída

"He estado toda la tarde en urgencias porque me ha vuelto a dar lo de la espalda. Me han pinchado y ahora con calor y calmantes", publicó en sus historias de Instagram la exconcursante, que dejó un 'recadito'.

"Para toda la gente que dice que es cuento y que no me pasaba nada. La ciática te da cuando te da y me ha vuelto a dar".

Con todo ello, en las últimas horas Zayra ha reconocido en sus redes que vuelve a estar algo mejor debido a la medicación.

"Hoy me he empezado a encontrar mejor con las pastillas pero como veis sigo en el sofá y tranquila o lo que me deja el pequeñito. Su sonrisa y cada gesto nuevo que hace me quita todos los dolores y es le mejor cura".