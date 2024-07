¡Se acabó Fiesta! La audiencia destroza a Emma García y a su programa con críticas muy fuertes

Poco a poco 'Fiesta' se ha consolidado como el programa líder de Telecinco los fines de semana, aunque la apuesta por una renovación de Socialité ha puesto en entredicho esa posición. Desde que la cadena decidió quitar de su parrilla a 'Viva la Vida', en julio de 2022, han sido diferentes los espacios televisivos que han comandado por el liderazgo en esa franja horaria.

Fiesta arrancó sus emisiones su camino el 1 de octubre de 2022. Alba Carrillo, Alexia Rivas, Alejandra Rubio, Antonio Rossi, Beatriz Cortázar, Marisa Martín Blázquez, Aurelio Manzano, Lorena Vázquez, Iván Reboso y Luis Rollán formaron el primer equipo de colaboradores del programa. Posteriormente han ido pasando un sinfín de colaboradores del mundo del corazón, intentando llenar el vació que ha dejado Sálvame en la prensa rosa de Mediaet

Fiesta es ahora un programa vespertino que trata la crónica social y con entrevistas a sus protagonistas en el plató, tertulias y reportajes, además de la última hora de los realities que la propia cadena emite: Supervivientes, por ejemplo. No obstante en los últimos meses la audiencia ha comenzado a notar el desgaste del programa de Emma García, demasiado tedioso y plano muchas tardes.

Las graves críticas que recibe Fiesta cada semana

Aunque Telecinco ha intentado darle otro aire al programa recientemente con un cambio de 'look' al plató en el que presenta cada tarde Emma García, la realidad es que el cambio por Reacción en Cadena no le ha ido demasiado bien. El programa va viento en popa a toda vela durante la semana, compitiendo diariamente con Pasapalabra. Al parecer en la cadena no estaban contentos con el rendimiento que tenía el programa los fines de semana, apostando por redoblar el tiempo en antena de Fiesta.

Emma García mantiene un formato que cada vez más parece vetusto y caduco. Ni Que Fuéramos, sin ir más lejos, ha adelantado a la mayoría de programas del corazón a nivel televisivo. Los ex de Sálvame se están haciendo de nuevo con la audiencia a traves de las nuevas plataformas y con un formato muy renovado.

Por su parte los distintos programas del corazón y de crónica social en el televisión se van derrumbando ante la falta de estímulos y novedades. A las fuertes críticas en redes sociales tampoco escapa una Emma García que sale trasquilada en cada comentario de la audiencia de Fiesta.

