Ana María Aldón rompe con su pareja semanas antes de la boda: "Se rompe pues se rompe"

Ana María Aldón se ha convertido en la última expulsada de 'GH DÚO' en una noche donde la audiencia tomó varias decisiones a través de la app de mitele que cambiarían el transcurso de la casa. La primera ha sido que Ana María pusiese fin a su concurso.

Ruptura en plató

Es de sobra conocida la tensa relación que existe entre Ana María y Marc debido al pasado laboral que mantienen ambos. Como también la que ha existido durante este tiempo que ha estado la diseñadora en el concurso entre Marc y la hija de Ana María, Gema Aldón. De hecho, esta última ha dado la cara por su madre y ha tenido fuertes encontronazos con el que era representante de su madre -y también de ella- en el plató de 'GH DÚO'. Precisamente Marc le recalcó el pasado jueves a Ana María que que se ha quedado impactado al salir de la casa con lo verde que le ha puesto su hija por los platós.

Pues bien, este domingo se han visto de nuevo las caras. A pesar de que todo parecía al principio ir bien, no iba a acabar la conversación entre ellos de la mejor manera. "Yo lo he dicho muchas veces, a mí si me ha gustado el concurso de Ana María. Eso no quita que cuando ha salido no me ha gustado cómo se ha portado conmigo y lo que ha dicho de mí", ha señalado Marc.

Ana María le ha dicho que le enumerase las mentiras que había dicho sobre él. "Me dijiste que te obligué a hacer portadas", ha apuntado el representante. La exconcursante de 'GH DÚO' ha explicado que se refería a que a ella nadie le obliga a hacer portadas y que la manera en la que se estaba haciendo todo cuando Marc era su representante le hacía no estar contenta: "Yo estoy agradecida por el trabajo que hizo en su día y cuando una relación laboral se rompe pues se rompe".

Y Ana María ha añadido lo siguiente: "Creo que es el que ha ido contaminando a toda la casa en contra mía". Marc ha señalado que no cree que haya contaminado y en ese caso ha pedido perdón por si hay algo que no le ha gustado: "De verdad que lo siento". Y es que él mismo ha reconocido que los primeros días de concurso, cuando eran pareja y Ana María hacía algo que no le gustaba, se comportó de una forma inapropiada.

Hay que recordar que ambios entraron juntos como pareja en la casa más famosa de la televisión.

Su boda

Hace unas semanas, el deseo de Ana María Aldón para este San Valentín se cumplía en la casa de 'GH DÚO'. La concursante se reencontraba con su amado, Eladio, y nada más verle rompía a llorar diciéndole que pensaba en él "mañana y tarde". Ana María Aldón confesaba que ella quería casarse el 15 de abril. Eladio estaba dispuesto a hacerlo en la fecha que ella quisiera. Después, la pareja se dedicó sus últimas palabras de amor antes de volver a despedirse. Ahora que la ex de Ortega Cano ya no está en la casa, ¿acelerarán sus planes?