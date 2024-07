Bertín Osborne, en bancarrota

Bertín Osborne nunca deja de estar actualidad. Da igual que hable, que no lo haga, que reconozca la paternidad o que mire hacia otro lado. En fiestas organizadas por él o por otros, si hace conciertos o si los cancela... Ahora todos los focos están puestos ya no en su hijo, al que parece que aún no conoce, sino en su patrimonio. Su situación económica no está en el mejor momento ya que buena parte de su patrimonio está hipotecado, según publica la revista Lecturas.

La enorme hacienda sevillana en la que vive el cantante y que fue escenario para muchas entregas de su programa de entrevistas está hipotecada por más de cuatro millones de euros, según detalla 'Lecturas'. La deuda se remonta a junio de 2018, cuando Bertín Osborne pidió un préstamo de tres millones y en agosto de 2020 solicitó otra hipoteca por más de 1,3 millones. La finca está tasada para subasta en 4,5 millones de euros, pero debido a que sobre ella pesa otra deuda con Hacienda, no podrá ser vendida hasta que no se satisfaga el pago con la Agencia Tributaria.

¿Cuánto es la deuda de Bertín Osborne con Hacienda?

La deuda de Bertín Osborne con Hacienda asciende a casi medio millón de euros y deberá afrontarla la primera si quiere poner a la venta su espectacular finca en Sevilla.