Desvelan el dinero que cobró Escassi en 'De Viernes' de Telecinco

Momentos complicados para María José Suárez y Álvaro Escassi. Pese a que el sorpresivo embarazo de Alejandra Rubio había comprado todas las papeletas para convertirse en la noticia del corazón este verano, el bombazo de la separación de la pareja, tras cuatro años de relación.

Todo comenzó con un publicación que hizo saltar las alarmas en el Instagram de la exMiss España. Una storie efímera que avanzaba que la historia de la pareja había llegado a su fin. "Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro (Muñoz Escassi) y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos", aseguraba.

Al parecer, todo vino a raíz de una relación sexual que mantuvo el jinete con una chica desconocida, de la cual solo sabemos que es de nacionalidad colombiana. Tras un crucero en el que el sevillano y la ex modelo trataron de encauzar una relación que venía meses teniendo idas y venidas, a María José Sárez le llegaba la peor de las noticias.

Las relaciones de Álvaro Muñoz Escassi que reventaron su relación

“A la vuelta del crucero me enteré de una noticia desagradable que tardé tres o cuatro días en asimilar, y ahora me entero también de lo de Hiba. Necesito procesar todo, que pase el tiempo, recuperarme y sanar. No quiero saber nada de esta persona”, confesó la bella andaluza el pasado lunes a los medios.

Al parecer -y al margen de esta chica colombiana- trasciende otra posible infidelidad, esta vez con la recién divorciada Hiba Abouk, a quien pillaron con el jinete. Pues bien, la carta le llegó a María José Suárez por correo electrónico y destacaba cinco puntos.

“El correo tiene cinco puntos. Esta persona se presenta, se describe y le dice en el primero de ellos: ‘Álvaro te ha sido infiel’”. Bombazo al canto. “En el punto dos le comenta las veces que le ha sido infiel y con quién. En el tres, las intenciones que tenía Álvaro con esta persona y con la propia María José. En el cuatro le explica algunas de las prácticas sexuales que realizaban con detalles y, en el cinco, Álvaro le promete pasar días con esta persona que se pone en contacto”.

Escassi dio la cara en 'De Viernes' para relatar su verdad

La verdad de la prensa y la de María José ya la sabíamos. Por la prensa rondaban posibles infidelidades y la modelo no las desmentía, asegurando que había sido víctima de una gran decepción por parte del jinete. Él se sentó en el plató de De Viernes para relatar su verdad. "Se han dicho mucha scosas y aunque obviamente por mi salud no he estado pendiente de todo lo que se dice y no se dice, me encantaría contar desde la A a la Z cómo ha sido todo", comenzó diciendo.

Para sorpresa de muchos, llegaba el bombazo. La mujer colombiana era una mujer trans que según el propio Escassi le había presuntamente chantajeado y extorsionado con contar su relación. Y por ahí él no estaba dispuesto a pasar. "Todo mi entorno ya sabía que había tenido relaciones con mujeres trans", explicaba.

¿Entonces confirmaba que había sido infiel? No. Porque siempre y según Álvaro, en sus últimos y "complicados" meses de relación con María José no había sido todo bonito y ambos habían acordado tener una relación abierta. "Sí, yo lo llamaría sinceramente una relación abierta. Disfrutamos del sexo de la manera que nos parece correcta. Es un acuerdo entre nosotros", revelaba.

Pues bien, sin saber muy bien quién tuvo la razón y qué ocurrió realmente en esa relación... por qué motivo terminó saltando por los aires, las condiciones exactas de esa supuesta relación abierta... lo que sabemos es que la bonita relación entre Álvaro y María José terminó. Y también, por cierto, lo que cobró por su exclusiva en De Viernes: 85.000 euros.