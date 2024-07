Irene Rosales cuenta la verdad tras la ruptura de Kiko Rivera: "Lecciones a la vida"

Kiko Rivera es uno de los grandes protagonistas estos días en el mundo del corazón. El Dj ha cumplido 40 años, una cifra redonda que suele marcar un antes y un después para todos aquellos que dicen adiós a la treintena y que en el caso del hijo de Isabel Pantoja llega en un momento especialmente agridulce de su vida.

Y es que a pesar de que en lo musical la suerte le sonríe, su agenda laboral está repleta de conciertos y su última canción, 'El mambo' se ha convertido en una de las más escuchadas en nuestro país, su salud le ha dado un nuevo e importante susto.

Hace unos días Kiko se veía obligado a suspender un bolo en A Coruña por unos fuertes dolores en la rodilla de los que ya conoce el diagnóstico. Como él mismo ha revelado en sus redes sociales, padece una necrosis avascular en la rodilla: "La osteonecrosis hace referencia a la muerte de las células óseas y de la médula ósea por causa isquémica. Son sinónimos de esta enfermedad el infarto óseo de rodilla o necrosis aséptica de rodilla", explicaba a sus seguidores.

Aunque por el momento parece que no tendrá que pasar por quirófano, este grave problema de salud ha paralizado por completo sus compromisos profesionales, ya que tiene que guardar reposo. Un importante susto que se suma a los que ha tenido en los últimos tiempos; en octubre de 2022 sufría un ictus -del que afortunadamente se recuperaba con secuelas-, meses después era ingresado en el hospital por un cólico nefrítico y, por último, este verano era sometido a un cateterismo para solventar un problema cardíaco. Y, además, no podemos olvidar que tiene diabetes y que sufre fuertes ataques de gota que le afectan en su día a día.

Ruptura

A sus problemas de salud se une su ruptura total con gran parte de su familia. Kiko no mantiene ningún tipo de relación ni con su madre Isabel Pantoja, ni con su hermana Isa, ni con su tío Agustín Pantoja y, como ha dejado claro en más de una ocasión, no les desea nada malo pero tampoco quiere saber nada de ellos. Una decisión que también ha tomado respecto a su hermano Francisco Rivera, con el que no se habla desde hace años.

Sin embargo no todo son sombras en su 40 cumpleaños, ya que si hay una luz que brilla por encima de todas las demás. Y no es otra que el gran momento personal que atraviesa con Irene Rosales. Más unidos que nunca, la sevillana se ha convertido, junto con sus tres hijos -Francisco, fruto de su relación con Jessica Bueno, Ana y Carlota- en el mejor apoyo de Kiko, y este 9 de febrero lo ha vuelto a demostrar con su preciosa felicitación pública al Dj.

Mensaje de su pareja

"Feliz cumpleaños a mi compañerito de vida, a la persona que más quiero. Gracias por protegernos tanto papi. 40 años son pocos para todo lo que nos queda por vivir. Sigamos dándole lecciones a la vida de que somos el equipo más fuerte del mundo. Te amo" ha escrito en redes sociales, presumiendo de su unión a prueba de balas en este duro trance de salud al que se enfrenta el DJ.

No es la única felicitación que ha recibido Kiko, ya que Anabel Pantoja también se ha acordado de él y ha compartido un divertido recuerdo de ambos bromeando en su comunión. "Oficialmente soy un cuarentón. Cuarentón cojo pero feliz" ha asegurado el hijo de Paquirri a su vez, dejando claro que a pesar de sus problemas de salud, puede decir que ha cumplido 40 años "feliz".