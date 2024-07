Alarma por la última hora del estado de salud de Ángel Llàcer: "Mucho miedo"

La enfermedad contraída por Ángel Llàcer hace unos meses ha sido uno de los sucesos más comentados de la televisión en todo 2024. El conocido presentador acaba de vivir uno de los momentos más delicados de su vida luego de contraer la bacteria Shigella en medio de un viaje en Vietnam. Un contratiempo que causó gran alarma entre los suyos. Y no solo familiares y amigos. También hubo una alarma excepcional entre los espectadores que le perdieron de vista.

El también actor y director teatral llegó a ser ingresado en la UCI hasta en dos ocasiones, pero, por suerte, parece que en las últimas semanas su salud está mejorando. Ante estas buenas noticias, su compañera y amiga Lolita Flores habló, en la presentación de su última obra de teatro 'Poncia', sobre la posibilidad de que Ángel Llàcer regresase a la televisión: "Ya está bien, está muy bien. He quedado para verlo estos días. Hemos pasado mucho miedo, pero está superbién".

"Yo lo único que espero es que a ver si el 19 de julio puede reaparecer", se atrevió a decir una Lolita Flores que desea que su compañero pueda, al menos, estar en la final de 'Tu cara me suena'.

Como el propio Ángel Llácer admitió a los compañeros de 'El Matí de Catalunya Ràdio', la shigelosis lo ha dejado verdaderamente tocado: "He estado muy jodido, sí. ¿Podría haber muerto? Sí. Toda España se enteró de que me estaba muriendo. Ahora estoy estupendo, pero lo he pasado muy mal".

La forma en la que el jurado de 'Tu cara me suena' contrajo esta enfermedad fue de lo más cotidiana: viajando, lo que pone en alerta a todos aquellos que viajan sin las medidas adecuadas. Según la Clínica Mayo, la shigelosis es una enfermedad muy contagiosa que se puede adquirir por el contacto con heces infectadas o por consumir alimentos o agua contaminadas.

Por medio de la bacteria Shigella, esta enfermedad provoca deshidratación, convulsiones, prolapso renal, artritis reactiva, septicemia y síndrome urémico hemolítico.