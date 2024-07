Filtran la primera pelea entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Lo que ha cambiado la hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en los últimos meses. Desde que la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores anunciaran que esperan un bebé en común han pasado de ser dos personajes con interés televisivo cauto a ser principales generadores de debate y tertulia en los platós dedicados al mundo del corazón.

Que si llevan poco tiempo juntos, que si viven separados, que si la relación de Carlo con Terelu podría mejorar, que si los reporteros agobian a la pareja en sus respectivas casas, que si podrían tratar con más educación a los periodistas en la calle cuando no hay dinero de por medio, que si la exclusiva en Hola! anunciando el embarazo fue un negocio... Todo polémica en torno a la vida de dos jóvenes, de 24 (ella) y 31 (él) respectivamente.

Por no hablar de la pena con la justicia que sigue resolviendo Carlo Costanzia por un presunto delito de fraude cometido en el pasado y por el que ya está pagando. Sea como sea, este verano son la diana

Ellos, fieles a su personalidad, siguen con su vida. Han decidido llevar adelante el embarazo y confiar en que la pareja será, con el tiempo, un refugio de estabilidad para su futuro hijo, cuyo sexo todavía no ha trascendido públicamente por mucho que Alba Carrillo amenazara con revelarlo, en directo.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, una pareja unida y de vacaciones

Llevan pocos meses, pero entre que vienen de familias adineradas (famosos) y que ya han hecho los suficientes platós vendiendo su exclusiva del embarazo, ambos se encuentran ahora mismo por tierras onubenses descanso y disfrutando de sus merecidas vacaciones.

Unas vacaciones cuanto menos ostentosas donde buscan recargar pilas para afrontar los meses claves del embarazo. Tal y como publicó SUPER, ambos se encuentran alojados en un exclusivo hotel en El Rompido, en Huelva. Un pequeño y costero municipio en el que se encuentra el Hotel Fuerte El Rompido, de cuatro estrellas. Allí la propia Alejandra, a través de sus historias, ha mostrado su edén de respiro y ha enseñado su lujosa habitación en la que descansa del 'tormento' mediático que ella misma comenzó con su exclusiva en la revista Hola!.

Primer gran problema... económico para Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Pero amigos, no es oro todo lo que reluce. Y como en todas las parejas, por mucho que lleven poco tiempo, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han pasado ya por distintas fases. Y distintas fases implican momentos de felicidad, pero también de discusión.

Según 'Ni que fuéramos Shhh', se ha filtrado el motivo de la última gran discusión que mantuvo la pareja y que no es otro que un motivo económico. Tras dar la cara en platós, ambos han tenido que decidir quién cobraba la cantidad acordada y esto ha generado tensión entre ambos. Claro, los dos querían cobrar un precio pactado y que solo se podía enviar a una cuenta corriente.

Pues bien, no sabemos a quién finalmente se le pagó, pero sí sabemos que la pareja tiene mucho con lo que lidiar. A todo el ruido externo se le sumarán las complicaciones del embarazo, que esperemos no sean muchas, y la dificultad de ser primerizos. Y claro, también los problemas y enfrentamientos normales de cualquier pareja. ¿Ruptura? Por el momento no hay indicios, pero ya sabemos cómo son las malas lenguas... ¡Que les vaya muy bien!