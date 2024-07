El polémico retoque estético con el que ha aparecido Julia Janeiro, la hija de Jesulín

Julia Janeiro, cada vez que da un paso, se convierte en noticia. La

influencer

, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, ha decidido hacer de las redes sociales su ventana al mundo, donde compartir estilismos, momentos en familia o con amigos y demás planes de ocio. Aunque también es sin duda, una de sus fuentes de ingresos al profesionalizar su perfil en redes sociales, donde cuanta con más de 200.000 seguidores.

Ahora, la hija del diestro ha vuelto a acaparar la atención tras publicar una controvertida foto en bikini durante sus vacaciones. Nada de raro tendría la imagen si no fuera por el comentado tatuaje que la joven se ha hecho en el pecho y que ha destado todo tipo de teorías al respecto.

Polémico tatuaje

Julia Janeiro sorprende a menudo a sus seguidores, ya sea presumiendo de sus selectas y caras prendas de ropa o con sus cambios de look constantes. Sin embargo, esta vez la hija de Jesúlín de Ubrique y María José Campanario ha dejado en completo shock a sus seguidores luciendo un nuevo tatuaje que no ha pasado desapercibido para los internautas.

Lo cierto es que 'Juls' - así le llaman los suyos - fue noticia desde el día que nació. Las cámaras y fotógrafos se acercaron hasta las puertas del hospital, donde su padre y su madre posaron con ella en brazos. Esa instantánea saltó a las revistas más prestigiosas de nuestro país y a los programas de televisión más reconocidos de aquella época. Tras lograr la mayoría de edad, la joven hacía públicas sus redes sociales y ahora su objetivo es convertirse en una influencer de renombre.

Sus posados en redes sociales no pasan desapercibidos, y acumula más de 213.000 seguidores en su perfil de Instagram. Lo último que ha compartido, ha sido un posado en biquini de su escapada a Ibiza. En la imagen se puede ver su espectacular físico, fruto también de algunas operaciones estéticas que la joven no ha ocultado.

Sin embargo, si algo llama la atención de la imagen es un tatuaje que puede verse en el centro de su pecho. Se trata de un '666', algo que muchos han relacionado con el número del diablo. No obstante, otros lo relacionan con el convencimiento de mantener la mente en equilibrio, no acudir a los extremos y mantenerse siempre en los pensamientos positivos. Sea como sea, el tatuaje no ha pasado desapercibido en sus últimas publicaciones.