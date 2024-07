La preocupación de Anabel Pantoja durante su embarazo tras los problemas de salud de su tía Isabel: pasa la noche en vilo

Es un hecho que los problemas de salud de Isabel Pantoja preocupan a la familia. La tonadillera ha tenido que cancelar varios conciertos y los rumores sobre sus problemas de salud se extienden tras su último ingreso en el hospital de Córdoba de urgencia.

Desde Cantora no se han dado datos del parte médico, pero María Patiño desveló que está la primera en una lista de espera, lo que podría significar que necesita un trasplante o está esperando una donación de órgano. Cabe recordar que Isabel Pantoja ya tuvo problemas de riñón en el pasado (nefropatía diabética) por los que tuvo que pasar por quirófano en 2022. La propia María Patiño usó las palabras: "grave, es muy grave".

Preocupación en la familia

El delicado estado de salud se une a sus problemas económicos. Y es que la tonadillera tiene una importante deuda con Hacienda, que salda a través de sus exitosas giras. Si tuviese que pasar por quirófano... esos conciertos dejarían de ser su sustento.

Con todo ello, no todo son malas noticias en Cantora. Y es que Anabel Pantoja, la sobrinísima, espera un hijo con David Rodríguez, con el que tiene una feliz relación desde hace poco más de un año. Pero el amor no entiende de tiempo. La propia Anabel, ya muy embarazada, publicó en sus redes sociales que no está durmiendo bien últimamente, incluso que pasó la última noche sin poder dormir. Bien podría tratarse por el embarazo, incluso por los nervios por la Eurocopa de España, como también podría deberse a la preocupación por el estado de salud de su tía. Quién sabe.

Lo cierto es que la sobrina de Isabel Pantoja tampoco está pasando por su mejor momento con el embarazo. Ya ha publicado en ocasiones anteriores sus problemas en la piel por el embarazo, sumado a los problemas para dormir que podrían estar volviendo a aparecer.

Historia de Anabel Pantoja / Instagram