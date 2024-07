Telecinco cancela Supervivientes por sorpresa

La edición de Supervivientes All Stars no va todo lo bien que esperaba la dirección de Mediaset. Es cierto que los números en sí no son malos y además han preparado una trampa con la que intentar regatear las franjas del share. Ya saben, fragmentar la gala en dos tramos, dejando el 'Express' para las 22:01 hasta las 22:56 horas. Un 11% de audiencia sabe a poco, pero logra pasar del 16% en el siguiente gracias a acabar casi a las 2 de la madrugada, ya sin competencia. Lo dicho, trampillas.

Luchar con 'Hermanos', de Antena 3 y ahora con Grand Prix, de TVE, es mala combinación. El programa que presenta el adinerado Ramón García les ha comido la tostada, sacándole 200.000 espectadores. Y la cosa es que todo puede ir a peor de cara a la final del concurso.

Telecinco cancela la final de Supervivientes All Stars

Ni es la primera ni será la última vez en que una televisión cambia sus planes sobre la marcha. Aunque Grand Prix sea un rival al que difícilmente le puedan ganar, lo peor es que el programa del domingo estaba abocado al fracaso. Y no a un fracaso cualquiera, sino a una catástrofe sin precedentes. El tema es que la selección española juega la final de la Eurocopa el domingo a partir de las 21 horas. Además, el riesgo de prórroga e incluso penaltis es alto, lo que ampliaría la emisión de la cadena pública.

Ramón García en el plató del 'Grand Prix' / RTVE

Por poner en contexto, las semifinales obtuvieron cerca del 70% del share. Suponiendo con que repita éxito, ya no lo supere, el programa estrella de Telecinco podría batir su récord negativo en caso de emitirse a la vez que la final de la Eurocopa 2024. Por este motivo, Mediaset ha decidido sacar de la parrilla Supervivientes All Stars y retrasarlo, previsiblemente, al lunes 15. Es lo que hay.