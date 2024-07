La cuantiosa multa que le pueden meter a tu empresa si te llaman en vacaciones

Llega el ansiado verano y son muchos los trabajadores de España que aprovechan para tomarse sus merecidas vacaciones. Mínimo dos semanas. Da igual si son para quedarte en casa o para coger la maleta e irte al pueblo para ver a la familia. O a recorrer el mundo. Verano es sinónimo de vacaciones y de desconexión tras meses duros de trabajo, de estrés, de momentos de ansiedad...

Por eso, tras todo el año esperando que llegue el momento, son muchos los que salen por la puerta de su trabajo cansados, con ganas de perder de vista ese monótono puesto de trabajo al que acuden cada día durante el resto del año.

Lamentablemente muchas empresas no respetan ese derecho al descanso del trabajador y no corta el contacto con su empleado durante ese periodo de descanso. Bien sea con llamadas o con simples WhatsApps, con la excusa que sea. Total, por un mensaje... ¡No! Lo común a veces no debería ser lo normal.

De hecho... ¿Sabías que tu empresa puede tener penalización si no dejar de escribirte o de llamarte durante esos días de descanso?

¿Qué dice la ley sobre el contacto empresa-trabajador durante las vacaciones?

Como trabajador debes de saber que te ampara el derecho a la desconexión digital. No respetarte puede implicar, en caso de notificar la mala praxis de tu empresa, una multa de Inspección de Trabajo de hasta 7500 euros.

En este sentido, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales destaca en su artículo 88: "Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital con el fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones (...)".