Última hora sobre el estado de salud de Bosco tras el escalofriante accidente en la Noria de Supervivientes

Es una de las pruebas más duras de Supervivientes y este jueves pudimos verlo en directo. Bosco participó y se batió en duelo con Logan -perdió- en busca del Tridente Dorado, el mayor privilegio del programa de supervivencia.

¿Por qué perdió? Porque en esa gigantesca Noria, en la que tienen que agarrarse para comenzar a girar, a toda velocidad hasta que solo quede uno... Bosco protagonizó un aparatoso accidente que finalmente quedó en un susto. Eso sí, con un susto que puede tener ciertas consecuencias en el estado de salud de Bosco en el devenir del resto del programa.

Bosco, que ya había disputado esta prueba con anterioridad resultando campeón, comenzó la noria infernal con humor. Como de costumbre, siempre con una sonrisa de oreja a oreja y con una actitud positiva que se contagia.

Bosco Blanch y Logan Sampedro en Honduras / MEDIASET

El mayor susto que se recuerda en Supervivientes

Pese a ser una de las pruebas más extremas del formato, nada hacía pensar en desenlace del juego. Bosco Blanch ha provocado el mayor susto que se recuerda en una edición de supervivientes. Tras más de cinco minutos aguantando, el concursante salió despedido de la 'Noria Infernal' provocando varios golpes sobre el cuerpo del superviviente.

Esa aparatosa caída ha estado acompañada de numerosos golpes en las costillas que han dejado a un Bosco Blanch aparentemente dolorido. Sin embargo, tras ser atendido por el equipo médico, el concursante ha podido retomar con normalidad el resto del programa sin mayores complicaciones.

Bosco fuera de la pantalla y atendido por los médicos

En principio rápidamente Laura Madrueño se quedaba con Logan, atendiendo al campeón de la prueba mientras los servicios médicos del programa atendían a Bosco. En plató todo el mundo estaba pendiente de que Bosco pudiera reaparecer para confirmar que todo estaba okey. Y así fue. Lo hizo, pero no trasladando la tranquilidad deseada.

En plató, la tía Isa, que no las tenía todas consigo. Enseguida apareció Bosco. "Mamá, papá, estoy bien", tranquilizaba el sobrino de Pocholo a sus seguidores. También a su tía. "Tía Isa, todo bien. Perdón que haya perdido la prueba. Me he cambiado de posición y la he liado. He visto el palo viniendo y me lo he comido vaya. A ver si podía romper la noria esta pero ha sido imposible".

Pero la realidad, es que Bosco no podía ni mantenerse de pie. Visiblemente dolorido, incluso 5 minutos después del golpe. Algo aturdido y aquejado de las costillas. Bosco hacía el gesto de 'ok' pero su cara no decía lo mismo.

Ahora habrá que ver en qué queda ese golpe. Cómo recupera realmente Bosco y cómo le repercute ese golpe en el devenir del programa. Sus seguidores, ahora más qe nunca, pendientes del estado de salud de Bosco tras el golpe.