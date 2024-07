Sale a la luz la verdad sobre la ex mujer de Antonio David Flores: "Sucedieron una serie de cosas durante mi estancia en el concurso que yo luego le recriminé"

No cabe duda de que esta edición 'All Stars' con auténticas leyendas de 'Supervivientes' está siendo más extrema que una edición convencional. Son grandes estrellas, dejaron huella en el reality y están dispuestos a demostrar por qué llegaron a la final e incluso ganaron su edición.

Pero hay algo que no se puede obviar y es la diferencia que hay entre una edición y otra. Por ellos han pasado el tiempo y no es lo mismo recordar algo que volver a vivirlo. Por eso, Olga Moreno (que se salvó este jueves de la expulsión), Logan Sampedro y Bosco Blach Martínez-Bordiu se sinceran: "¿Cuál es la mayor diferencia que estás viviendo en 'Supervivientes All Stars' con respecto a tu anterior edición?" Olga parece tenerlo claro. Para ella, la principal diferencia es, sin duda, que "antes no sabía a lo que iba y ahora sé a lo que voy y, entonces, es como que me da mucho más miedo todo", son sus sinceras palabras. Con ello, la ganadora de 'Supervivientes 2021' deja claro que los miedos por lo vivido hace unos años le están pesando.

El mensaje de su ex amiga

Ana Luque saltó a la fama cuando, en el año 2021, fue la defensora de Olga Moreno en los distintos platós cuando esta participaba en 'Supervivientes'. La andaluza se hizo un hueco en la televisión y también en los corazones de los espectadores, a los que se ganó por su espontaneidad e inocencia. Tanto es así que le ofrecieron participar en la siguiente edición del reality, en 'SV 2022'. Pero, poco después, su relación con Olga saltó por los aires, ¿por qué motivo?

El equipo de colaboradores de 'Fiesta' comenta la última hora de 'Supervivientes All Stars' (donde se encuentra Olga Moreno). A Ana Luque le toca comentar el paso de su examiga en el programa y ha sido cuando ha decidido contar por qué dejó de ser amiga de Olga Moreno: "No lo he contado nunca", advierte. Y es que, por mucho que algunos medios hayan apuntado a las posibles causas de su enfrentamiento, nada como escuchar a la protagonista para conocer toda la verdad. Ana Luque quiere comentar el comportamiento de Olga Moreno en 'SV' "desde el cariño que le tengo o le tenía", pero Emma García le pregunta si le sigue teniendo tirria, algo que la colaboradora niega en rotundo. "Me trataron muy mal", suelta Ana, en plural, "y yo me he portado muy bien con esa familia", añade, para asombro de todos. "Yo he sido muy buena persona en esa casa y a las buenas personas hay que tratarlas bien". Llegados a este punto, la presentadora le pregunta directamente qué sucedió entre ellas.

"Me duele porque yo la he considerado mi amiga y teníamos una amistad muy grande", comienza a explicar Ana Luque para ponernos en contexto y se remonta a su salida de 'Supervivientes' para aclarar lo que pasó entre la expareja de Antonio David Flores y ella: "Sucedieron una serie de cosas durante mi estancia en el concurso que yo luego le recriminé, como que no me defendía y defendía a otra que estaba en el concurso. Y se lio la bomba". "Yo hice luego una exclusiva y no le ofendí. Simplemente me sentí decepcionada por una amiga que pensaba que me iba a apoyar y estaba apoyando a otra persona, a Kiko Matamoros. Ella decía que como no me nominaban… pero claro, si tú no luchas desde el principio por mí...", comenta. Después, "yo intenté retomarlo y hace poco fui a pedirle perdón", pero no ha seguido contando qué pasó entonces. En otro momento, quizás la semana que viene en 'Fiesta' nos de más detalles al respecto.