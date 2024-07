Telecinco cancela 'Así es la Vida' para beneficiar a Ana Rosa Quintana

La brutal crisis de audiencia en la que está sumida Telecinco desde hace tres años, sigue dejando cadáveres' televisivos'. Ya sabemos que las aventuras y desventuras relatadas por Rocío Carrasco silenciaron todo tipo de testimonios contrarios a la postverdad expuesta por la cadena ese momento. Se despidieron a personajes como Antonio David Flores o David Arrabal, pero también se 'olvidaron' tantos otros...incluso al polígrafo que contradecía el relato único imperante. La caída de audiencia terminó cancelando hasta Sálvame, dejando un gran hueco entre los amantes de la telebasura.

Telecinco ha dispuesto de espacios como Socialité, Fiesta o Así es la Vida para seguir hablando de lo mismo. Los dos primeros mantienen cierto éxito, pero el programa que presenta Sandra Barneda es una lacra para la cadena. No despierta interés ni buenos números de share, lastrando a TardeAR, que no es capaz de aguantarle el puslo a Sonsoles Ónega en Antena 3. Ana Rosa Quintana lo sabe y no está precisamente feliz fuera de la franja mañanera en la que arrasaba sin problemas a toda la competencia.

Jorge Javier Vázquez promociona 'El diario de Jorge' / MEDIASET

La cadena grande de Mediaset es consciente del problemón y ha decidido apagar el fuego con gasolina. Esta gasolina es Jorge Javier Vázquez, en gran parte protagonista de la crisis reputacional de la cadena, pero a grandes problemas, grandes remedios. El catalán, que fracasó de lo lindo con sus 'Cuentos chinos', presentará 'El diario de Jorge'. Sí, se trata de su versión de 'El diario de Patricia'. La cosa es que hay que hacerle hueco en la parrilla...

Jorge Javier Vázquez le quita el puesto a Sandra Barneda

La víctima de Jorge Javier Vázquez es, para fortuna de Ana Rosa y su TardeAR, 'Así es la vida', programa que le precede en la programación de Telecinco. Mediaset cancela directamente el espacio de Sandra Barneda este mismo mes de julio, tras un año de emisión. Las intenciones de la tercera cadena española pasa por atraer a mayor público que su predecesor para intentar otorgar a la veterana Ana Rosa Quintana otorgue cierto trampolín que le permita competir con mayor igualdad contra Antena 3. Veremos.