Álvaro Muñoz Escassi, nuevo fichaje de Telecinco

Que Telecinco no sabe cómo salir de la crisis de audiencia en la que se metió hace tres años sigue siendo un hecho. Ya hubo cambio de directiva en Mediaset, acertando y fallando en sus decisiones. Si nos leyeran más, sabrían perfectamente qué hacer en algunas ocasiones pero, sobre todo, qué no hacer en otras.

Ya les anunciamos, antes que nadie, sobre la cancelación de programas como 'Sálvame', 'Cuentos chinos', '25 palabras' y en breve 'Así es la vida'. También sobre series como 'Café con aroma de mujer' o 'Pasión de Gavilanes'.

Desde que se emitió la manipuladora y tendenciosa docuserie de Rocío Carrasco, casi todo son disgustos. Antena 3 lidera de manera sobrada la audiencia y TVE se marcó un buen sorpasso a Telecinco, que ahora se ha agrandado con la Eurocopa (y vienen JJOO).

La cadena ha decidido ir recuperando el peso de la telebasura perdido tras la desaparición de Sálvame. Para ello, han seguido tirando de la familia Borrego-Campos y sus satélites como marca de la casa, pero recientemente se han montado la película con la cornamenta de Álvaro Muñoz Escassi a María José Suárez. Jinete y miss llevaban tres años juntos, aunque él también galopaba por su cuenta desde el principio y hasta el final. Unos y otros cuentan milongas sobre la relación, que ha terminado de la peor manera posible en lo sentimental... y bastante bien en lo económico.

María José Suárez en 'De viernes' / TELECINCO

Ella sabía que él era un hombre infiel, pero quizá pensó que no se atrevería a mantener su naturaleza al estar con toda una ex Miss España. ¡Ja! No es que se lo merezca, ni mucho menos, pero tampoco debe hacerse la sorprendida ahora. No nos vamos a meter en si ella compartía parejas sexuales con él o si mantenían una relación abierta, tal y como ha querido sembrar Escassi en los platós. La cosa es que María José ha dejado caer durante su entrevista en '¡De Viernes!', que el donjuán de gesto disperso iba a trabajar en Telecinco.

Escassi, ¿fichaje de Telecinco?

La maniquí fue entrevistada en el programa, días después de que lo fuera Escassi. Él tuvo la oportunidad de ser el primero en explicarse y a ella le montaron una entrevista dando por hecha la versión del diestro en equitación. Presentadores y colaboradores pusieron en la diana a María José, que en un momento dado se hartó y dijo: "Entiendo que vosotros queráis proteger a Álvaro, que va a trabajar en esta cadena, pero esto es muy descarado y la audiencia no es tonta". Veremos si el exconcursante de MasterChef se pasa al lado oscuro. Telecinco decide.