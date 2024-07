Carlota Corredera, contundente sobre Rocío Carrasco: "Volvería a actuar igual"

Se cumplen ya tres años de uno de los documentales que más sacudieron la televisión en España por cómo se trató la información y lo que desencadenó. 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva', provocó que Antonio David fuese fulminantemente despedido de todos los programas en los que colaboraba en Telecinco, que lo que desencadenó una batalla judicial que todavía hoy persiste.

Con todo ello, una de las otras personas damnificadas por la docuserie fue Carlota Corredera, que presentaba en Telecinco, donde se analizó alto y tendido la cinta, provocando multitud de discusiones y debates, y que terminó con la salida de Carlota de Mediaset al poco de la emisión de los documentales.

Ahora, años más tarde, la presentadora se sinceraba en el programa 'El confesionario de las malas madres', reconociendo que "no he vivido nada comparable al momento en el que presenté el programa de Rocío".

Rocío Carrasco rompe su silencio sobre Antonio David tras la conclusión judicial: "Me gustaría cambiar el pasado" / sd

Carlota Corredera se sincera

"He vivido cosas intensas en mi profesión, pero nada comparable con el momento en el que presenté el programa de Rocío. Las cosas las hice de una manera que fui honesta conmigo misma y con los valores que me dieron mis padres. Hay veces en la vida en las que te tienes que mojar aunque te partan la cara, te caiga un techo de mierda o trunque tu carrera profesional, como fue mi caso. En lo fundamental volvería a actuar igual", aseguraba.

"Si hay algo que tengo clarísimo es que se hicieron muy mal las cosas. Y no pasa nada por reconocerlo. Nunca debimos dar voz a personas que no son expertas en violencia de género. A todos nos pilló desprevenidos. No debimos convertir en espectáculo, algo que no lo era", reconocía sobre cómo se trató el tema en el documental, y en las tertulias posteriores.