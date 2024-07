Alba Carrillo estalla y no se corta con Telecinco: "Cadena ponzoñosa, estoy hasta el mismísimo c..."

Desde que Sálvame desapareciese de la parrilla de Telecinco, Mediaset comenzó con una limpia de personalidades del mundo del corazón, entre los que se encuentran ilustres como Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Marta Riesco o incluso Alba Carillo. Muchos de estos colaboradores decidieron pasarse al canal Quickie con el nuevo Sálvame, 'Ni que fuéramos Shhh...', y otros han fichado por TVE, como es el caso de Alba Carillo.

La modelo y presentadora está olvidando su paso por los platós de Telecinco participando en programas de La 1 como 'Bake Off: famosos al horno', 'El Cazador' o 'D Corazón', donde más se le puede ver, pero los últimos ataques que ha recibido han terminado por colmar el vaso de su paciencia.

Descarga su ira contra Mediaset

En la noche de lunes, Alba Carrillo no pudo contener sus ganas y cargó con dureza con un contundente comunicado en sus redes sociales en el que atacaba a Mediaset, aseguraba estar "hasta el coño", y amenazaba con emprender medidas legales. Todo ello comenzando con un cariñoso: "cadena ponzoñosa".

Historias de Alba Carrillo cargando contra Mediaset / instagram

“Dejad de ser cínicos y sacarme en temas de los que ya no me quiero defender. Haced audiencia a vuestra costa... Hablad de las pruebas peligrosas que hacéis, de las triquiñuelas y la doble moral, pero dejadme en paz. Vosotros seguid blanqueando infieles, haciendo ‘12 meses, 12 causas’ y llevando a gente a desmembrar a sus propias madres por cuatro duros o haced docuseries y contratar a los malhechores para luego volverlos a encumbrar entre cocos”, comenzaba la modelo y escritora.

“Cansada de que cada vez que sale el programa de supervivencia (del que puedo hablar largo y tendido), me etiqueten, comenten o digan sobre el infiel. Dejadme en paz. ¿Saco otro papelito arrugado?”, señalaba Carrillo, haciendo referencia al nuevo ‘Supervivientes All Stars’, ilustrando su mensaje con un gráfico "estoy hasta el mismísimo coño".

Por último, Alba amenazaba incluso con emprender medidas legales: “Y contra quien diga cosas que no pueda demostrar igual que quien me acuse de mentirosa de una cosa que vio toda España (...) Maldad es intentar blanquear a un infiel y a la santa que hicieron todo lo posible hasta que consiguieron que me quedara sin trabajo a base de amenazas de demandas. Ahora es mi turno... Basta. Quiero que Mediaset me deje en paz”, finalizaba antes de subir varias historias mostrando su descontento en vídeo tras el comunicado escrito.