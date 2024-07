De protagonizar un sonado romance en Gran Hermano 1 y ganar miles de euros a guardia de seguridad: "Me merezco entrar en un reality"

Lo dijeron por sorpresa. Casi sin querer, sin que muchos en la audiencia se dieran cuenta. Pero durante Sálvame, se anunciaba (lo hacía Kiko Hernández) quien puede asistir a

Supervivientes

.

La audiencia en los últimos meses no ha seguido a el éxito que se esperaba en el canal. Tras la comparecencia de Chelo García Cortés por la polémica de que quiere cambiar de programa. Kiko Hernández le dijo lo siguiente: "Si voy a Supervivientes, ¿vienes a defenderme?", dejando caer lo que todo el mundo pensaba, que el tertuliano será uno de los próximos concursantes de la isla. Más tarde, una pregunta de Kiko Matamoros sobre el tema de Belén Ro, versaba sobre lo siguiente: "¿La vas a vetar de Supervivientes?", a lo que este sin pensar respondió tajante: "Sí".

Telecinco busca reflotar su audiencia tras el evidente fracaso de Pesadilla en el Paraíso, el reality por el que apostó para la temporada de otoño-invierno y que ha tenido bajos niveles de audiencia. Por ello, todo apunta que la cadena de Mediaset adelantará el estreno de Supervivientes a enero de 2023. todavía no hay concursantes confirmados aunque ya suena con fuerza Kiko Hernández y el regreso de Ana María Aldón.

Ahora, otra ex concursante de Gran Hermano se postula como nueva participante de

Supervivientes

. Conocimos a María José Galera hace más de 20 años, cuando saltó a la fama

por participar en ‘Gran Hermano’

. Consiguió mucha popularidad, pero la vida se le complicó. Tras sufrir varios tumbos personales y profesionales, se ha reinventado y se ha convertido en guardia de seguridad.

María José Galera también confesó que no quiere alejarse de la televisión y que le gustaría estar vinculada Telecinco en otro reality, uno de los más potentes. “Al único reality al que iría sería a Supervivientes, a demostrar cómo se pesca y cómo se come. Me merezco entrar en un reality”.

La ex Gran Hermano no ha tenido un camino fácil. Su primera desgracia vino estando en la casa, pues salió a la luz que había ejercido la prostitución en su pasado, algo que le dejaría ya etiquetada para siempre. Galera vivió una relación con Jorge Berrocal en 'GH' aunque, fuera de la casa, la relación se truncó. La concursante vivió también la muerte de una hija, que tenía un delicado estado de salud. Y tras irse a México, tuvo que regresar a España al sufrir amenazas.

En una entrevista hace dos años en Sálvame Deluxe, Galera confesó que estaba arruinada. La exconcursante pasó de tener participaciones en diferentes restaurantes y discotecas de moda a trabajar vendiendo coches o limpiando. : “Como limpiadora me pagan 5 euros la hora, pero te agarras a un clavo ardiendo”, explicaba en la entrevista. Galera es de las pocas exconcursantes que está desaparecida en redes sociales, algo que preocupa a la audiencia después de los difíciles años que ha tenido que pasar tras sus salida de la casa de Guadalix de la Sierra.