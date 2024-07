Kiko Matamoros se burla de Terelu Campos porque le dejaron sin programa

La carrera por las audiencias es una lucha sin cuartel. Con Antena 3 comandando otro año más y Telecinco viendo cómo TVE se distancia gracias a la Eurocopa, todo apunta a que 2024 finalizará con el mismo podio que 2023. El éxito o fracaso de cada programa depende de varios factores. La cadena, el horario, la temática y el presentador son los más trascendentes. Y precisamente en este último punto vemos un nuevo baile de sillones.

Mañaneros es un programa de relleno, que no cuenta con mucha audiencia ni público fiel. Hasta ahora lo presentaba Jaime Cantizano, con experiencia en la telebasura nocturna de cadenas privadas. Como todos los programas de su franja, hablan de cierta actualidad antes de dar paso a la mesa social en la que discuten sobre telebasura y corazón y se termina con información política. En lo que afecta al espacio del corazón, se ha visto cómo en los últimos tiempos se fueron fichando personajes con pasado en la cancelada Sálvame. Lydia Lozano, Chelo García Cortes o Terelu Campos son algunas de ellas.

Precisamente Terelu llevaba un tiempo soñando con hacerse cargo del programa como presentadora. Jaime Cantizano tenía las horas contadas y ella ya había acudido a los despachos directivos a ofrecerse. Estaba contenta, ya que había recibido el "sí" por respuesta. Cosas de la vida, esta semana se enteró que finalmente sería Adela González la presentadora de Mañaneros. Otra ex de Sálvame, sí.

Adela González ha señalado que llega a La 1 “con mucha fuerza, ganas, ilusión y la responsabilidad que supone formar parte de algo que es de todos”. “Quiero aportar mi granito de arena y ponerme la camiseta de ‘Mañaneros’, un equipo consolidado de reporteros, redactores, colaboradores y especialistas, que también tiene su Lamine Yamal y su Nico Williams, que son Miriam Moreno y Marc Santandreu”.

Kiko Matamoros se burla de Terelu Campos

La cosa es que Kiko Matamoros contó lo ocurrido en el nuevo Sálvame en el que participan los supervivientes del programa que triunfó en Telecinco. “Que alegría ver ayer a nuestra compañera, que anunció que va a presentar Mañaneros desde el estadio de Berlín. Nos ha dado a todos mucha alegría”, decía Kiko Matamoros, para, posteriormente, dar un bombazo. “Era el puesto que quería Terelu, pero se lo ha quedado Adela”.

Adela González, durante la Eurocopa / EP

“Yo esto lo sé de primera mano. Se lo pidió a una persona que ya no está allí y le dijeron que sí, que cuando Cantizano se fuera se lo daban, y en el momento en el que sale la exclusiva de que su hija está embarazada, esa persona que se lo promete ya no está en el puesto en el que tiene que estar. Y ella llamó diciendo: 'Me habéis prometido esto', y dijeron: 'Ah, la persona que te lo ha prometido ya no está. A partir de ahora es Adelita'. Ahora saca otra copa de balón y celébralo”, concluyó en referencia a la bebida que se tomó para celebrar la Eurocopa de España.