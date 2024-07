Kiko Matamoros se pasa de frenada y le llueven las críticas: "Es como la muerte de Franco"

Ha sido una de las noticias más comentadas del día. A través de un vídeo que subido en YouTube, el 'streamer' IlloJuan y la locutora y actriz, Masi, han anunciado que ponen fin a su relación sentimental. Una noticia que ha dejado en shock a sus seguidores y que pone fin a meses de rumores en torno a la pareja.

Desde el momento que ambos se presentaron como pareja han destacado por la sana relación que siempre han mostrado de manera pública y por el carisma que poseen ambos, tanto juntos como por separado.

Por ese motivo, tanto seguidores, como personas ajenas a los creadores de contenido conocían y admiraban la pareja. Para la mayoría eran los "mamá y papá" de las redes sociales. De hecho, mucha gente comentaba que en el momento que se rompiese esta relación ellos "dejarían de creer en el amor".

El vídeo en el que oficializan la ruptura empieza entre risas nerviosas y con una frase un poco irónica, seguramente para amenizar la situación: "Mamá y papá se han separado". “María Isabel y yo ya no estamos juntos, desde hace ya un tiempo. Hay que tirar para adelante, la vida sigue. Las relaciones se unen y se rompen y no pasa nada", ha afirmado el 'srtreamer' en su canal de YouTube.

Los motivos reales de la ruptura entre IlloJuan y Masi

En el vídeo, Juan y Masi hablan de las dificultades que han tenido para ocultar la separación, de intentar estar 'bien' cara a su público, ya que es su trabajo, pero que al final, igual que la relación era pública, también querían que todos supiesen que ya no siguen juntos. “La vida nos lleva por sitios muy muy distintos. Nosotros creíamos que en algún momento estos sitios se cruzarían, pero la realidad es que no tiene pinta de que se vayan a cruzar. La vida muchas veces no es justa", ha explicado Juan Alberto. En el vídeo se puede observar la relación tan sana que han tenido y como y ahora muestran cómo es tener una expareja sana.

La salida de tono de Kiko Matamoros en directo

La noticia se comentó, cómo no, en el plató de 'Ni que fuéramos Shhh'. Enseguida Kiko Matamoros, y de manera irónica, quiso restar importancia a la noticia. A su modo de ver, la noticia no era lo suficientemente interesante como para ocupar minutos de debate en el plató del nuevo programa de TEN TV. De hecho, y de manera sarcática, quiso compararlo con otro acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de España: el fallecimiento del dictador Francisco Franco; que llevo posteriormente al inicio de la democracia en nuestro país. Algunos usuarios han criticado la salida de tono de Kiko, mientras otros simplemente se han limitado a recordar que la pareja ha pedido "discreción".