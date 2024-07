Los verdaderos motivos de la ruptura entre IlloJuan y Masi

El creador de contenido malagueño, Juan Alberto, más conocido en las redes como 'IlloJuan' ha anunciado a través de un vídeo en su canal de YouTube que él y su pareja, Masi, han acabado la relación sentimental tras 7 años juntos.

Desde el momento que ambos se presentaron como pareja han destacado por la sana relación que siempre han mostrado de manera pública y por el carisma que poseen ambos, tanto juntos como por separado. Por ese motivo, tanto seguidores, como personas ajenas a los creadores de contenido conocían y admiraban la pareja. Para la mayoría eran los "mamá y papá" de las redes sociales. De hecho, mucha gente comentaba que en el momento que se rompiese esta relación ellos "dejarían de creer en el amor".

El vídeo en el que oficializan la ruptura empieza entre risas nerviosas y con una frase un poco irónica, seguramente para amenizar la situación: "Mamá y papá se han separado". “María Isabel y yo ya no estamos juntos, desde hace ya un tiempo. Hay que tirar para adelante, la vida sigue. Las relaciones se unen y se rompen y no pasa nada", ha afirmado el 'srtreamer' en su canal de YouTube.

Motivos

En el vídeo, Juan y Masi hablan de las dificultades que han tenido para ocultar la separación, de intentar estar 'bien' cara a su público, ya que es su trabajo, pero que al final, igual que la relación era pública, también querían que todos supiesen que ya no siguen juntos. “La vida nos lleva por sitios muy muy distintos. Nosotros creíamos que en algún momento estos sitios se cruzarían, pero la realidad es que no tiene pinta de que se vayan a cruzar. La vida muchas veces no es justa", ha explicado Juan Alberto. En el vídeo se puede observar la relación tan sana que han tenido y como y ahora muestran cómo es tener una expareja sana.

Mensaje IlloJuan

IlloJuan ha publicado un mensaje en su canal de WhatsApp anunciando que había publicado el vídeo más duro de su cana.

“Hola a todos. Vaya veranito.

Acabo de publicar el vídeo más difícil de gestionar de toda mi vida. He estado muy desaparecido últimamente porque teníamos que manejar esto a nivel personal primero, y luego aquí. Es horrible y nunca más vamos a volver a vivir algo así, porque podemos pasar un duelo, pero pasarlo por partida doble y públicamente, disimulando para no rayar... es una mierda a nivel mental. Y bastante bien hemos estado grabándolo para toda la carga que tenemos encima. No os preocupéis, la vida a veces es muy puta y hay que encajar las cosas y seguir hacia adelante, que es lo que vamos a hacer. Nos queremos como si fuéramos familia y estos 7 años han sido lo mejor que nos ha pasado nunca. Pero después de tanto tiempo y viendo que la distancia no se va a acortar nunca, porque cada uno somos felices en un sitio y eso no va a cambiar aunque se haya intentado muchísimas veces, hemos decidido con todo el dolor que lo mejor es esto. La vida nos ha puesto en caminos distintos. Necesitamos respeto, empatía y cariño. En un momento así, es lo mínimo. Y sé perfectamente cómo funciona internet y la peña... no hagáis caso y no os encendáis leyendo tonterías. No vale para nada y no cambiará nada. Necesito irme un tiempo (no sé si 2 días, 10, 20 o 50, ya depende de cómo me vaya sintiendo) y seguir gestionando todo esto. Masi y yo estamos muy bien rodeados y seguro que dentro de poquito seguimos palante y disfrutamos el uno del otro como grandes amigos.

Gracias a todos. Cuidaos mucho estos días y siento el silencio últimamente, pero no podía hacer otra cosa.”