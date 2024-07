Primeras imágenes de Rocío Flores paseando con su bebé

Sin duda una de las figuras más controvertidas del mundo del corazón es Rocío Flores. Nada más y nada menos que la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, con todo lo que eso conlleva. Los problemas entre sus padres sacudieron las tertulias durante meses y la docuserie de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', provocó que fulminaran irrevocablemente a Antonio David de todas sus colaboraciones en Telecinco.

Una historia que todavía sigue coleando, por los problemas legales que desencadenó, por el tratamiento televisivo que se hizo de los maltratos que contó Rocío Carrasco que sufrió, y por el posicionamiento de la hija con el padre, al igual que su hermano, David Flores. Un entuerto que todavía hoy sigue dando de qué hablar.

La gran contradicción de Rocío Flores sobre su papel en televisión / sd

Su defensa de Olga Moreno en la edición de Supervivientes tras estallar la bomba centró los focos de los disparos de la prensa rosa hacia la figura de Rocío Flores, que desde entonces tiene que medir cada palabra si no quiere aparecer en un titular en el que se le relaciona con sus padres.

La realidad es que la joven ya vive su vida como influencer, y últimamente más alejada de los platós de televisión, pero eso no impide que sigue siendo noticia en redes sociales.

El primer paseo de Roma

Y es que hace meses anunció la llegada de su 'bebé', la pequeña Roma. Se trata de un joven perrete que ya lleva unos meses en la familia, y al que quieren como a un hijo. Sin duda el animal se hace de querer. Pues hace no mucho Roma tuvo su primer paseo. Los cachorros, hasta que no tienen todas las vacunas pertinentes, no pueden salir a la calle y relacionarse con otros perros.

Rocío Flores nunca esconde su amor hacia la pequeña, a la que incluso tiene reservado un lugar en sus historias destacadas en la que encontramos decenas de vivencias de Roma junto a su nueva familia.