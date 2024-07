El invitado bomba en De Viernes con el que Telecinco pretende reventarlo en audiencia

Aunque Telecinco quiso asestar una gran puñalada a la telebasura al cancelar un 'Sálvame', lo cierto es que siempre mantuvieron ciertos programas del estilo. Por un lado está 'Fiesta', por otro 'Socialité' y en breve se cancelará 'Así es la Vida'. Por otro lado, 'Sálvame Deluxe' dejó su sitio a '¡De Viernes!'. El hecho es que el programa funciona más o menos bien de cara a la audiencia. Nada del otro mundo y muy por debajo del share de 'Tu cara me suena', pero el espacio de Mediaset ronda el 14% de share.

En los últimos tiempos, '¡De Viernes!' ha tirado (y seguirá tirando) de todo lo que rodea a las aventuras y desventuras de Álvaro Muñoz Escassi. Los cuernos del jinete a la que era su pareja van a seguir dando juego porque son varias y varios los actores que se van a colar en la película.

Ángel Cristo, dispuesto a todo en Telecinco

Con el ánimo de aumentar un poco el interés de los televidentes, el programa aspira a mejorar los datos con un invitado bomba. Se va a apretar con todo para tratar de domar a Ángel Cristo y lograr de él una buena actuación. Las polémicas en Supervivientes, sus archienemigos, enfrentamientos y jaleos familiares serán el centro de la entrevista. La clave es si se comporta de manera coherente o no, pero la idea no pasa por otra cosa que no sea reventarlo en audiencia. El sábado tendremos los datos.