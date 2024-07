Las dudas de Anabel Pantoja tras mostrar por primera vez el rostro de su hija: "No sé a quién lo saca"

Anabel Pantoja acaba de enloquecer las redes con la publicación de las primeras imágenes de su hija. La "sobrinísima", que espera una niña junto a su novio David Rodríguez, anunciaba a sus seguidores hace unas horas que estaba de camino a hacerse una ecografía, cuyos resultados ha querido compartir ahora con todo el mundo.

Al igual que en el caso de la fiesta de revelación del género del bebé, Anabel ha decidido guardarse la exclusvia para ella y no venderla como con la noticia del embarazo; una sorpresa que no pasará desapercibida tras revelar algún que otro detalle más de cómo será "su gitanita".

Y es que la pequeña de la Panto, que aún está en la tripa de su mamá, ya mide 25 centímetros y pesa 500 gramos, y la influencer ha querido compartir un poco más de cómo ha sido esa ecografía en la que ha visto el rostro en 4D. "No parado de moverse y hacerle la vida imposible al médico. Dice que tiene carácter y genio… No sé a quién lo saca".

Anabel Pantoja. / REDACCIÓN

Anabel ha compartido también cómo se ha sentido tras vivir un momento tan importante: "Ojalá pudiera describiros lo que siento dentro de mí, y el momento tan mágico e irrepetible que no volveré a vivir. Gracias mi vida por esta bendición y por todo lo que viene con esta Gitanita, aún no me lo creo. Ahora a seguir trabajando, luchando y disfrutando para preparar tu llegada Mi Vida. Te queremos tus papis".