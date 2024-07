¿Quién es Rosanna Zanetti, la modelo que acompañó a Sergio Ramos al concierto de Karol G?

Los rumores de rupturas siempre acompañan a las parejas de los personajes públicos, de una forma o de otra. Siempre están en el foco y sus despampanantes compañías no ayudan, y menos en verano. Es en los periodos entre temporadas cuando los futbolistas aprovechan para irse de vacaciones, eso sí, de normal acompañados de su familia. En el caso de Sergio Ramos, no ha sido así esta vez.

El camero está sin contrato tras no renovar con el Sevilla después de volver el curso pasado al club que le formó antes de irse al Real Madrid. Precisamente estuvo recientemente en el Santiago Bernabéu, pero de concierto, más que jugando, por lo menos a fútbol. El central estuvo muy bien acompañado, pero no de su mujer, con la que lleva casado cinco años, Pilar Rubio. Una presentadora y modelo que hace tiempo que no le muestra en sus abarrotadas redes sociales.

Y es que el futbolista acudió al concierto de Karol G en el coliseo madridista acompañado de Rosanna Zanetti, modelo venezolana. Pero, ¿quién és Rosanna Zanetti?

Rosanna Zanetti, mujer de David Bisbal / Instagram

¿Quién és Rosanna Zanetti?

Rosannna Zanetti es una actriz y modelo nacida en 1988 en Caracas, Venezuela, que saltó a la fama con su papel en la telenovela '¡Qué clase de amor!', encarnando el papel de Andreína Figueroa.

En 2016 confirmó su relación con el cantante almeriense David Bisbal, y en 2018 se unieron en matrimonio. Tienen dos hijos, Matteo y Bianca.

“Ni en sueños habríamos imaginado una boda más perfecta: romántica, emotiva, discreta y en la más absoluta intimidad. Estamos muy felices y muy emocionados y queremos compartirlo con vosotros”, anunció Bisbal sobre la boda. Y es que el cantante y la modelo se casaron en secreto, aunque se sabe que tuvo lugar en Segovia y tan solo contó con la presencia de unos 30 afortunados invitados.

Sin duda Bisbal y Zanetti es una de las parejas más consolidadas del mundo del famoseo español.