Telecinco adelanta el final de Supervivientes All Stars por sorpresa

La crisis de audiencia de Telecinco no se va a arreglar de la noche a la mañana. Son ya tres años los que han pasado desde que se chocaron de frente contra la pared del share. Fue cuando decidieron emitir la polémica docuserie de Rocío Carrasco en la que se contaron verdades y mentiras, se manipuló a la audiencia y se generó cierto movimiento social popularizando conceptos como 'violencia vicaria', además de señalar a jueces y colaboradores. La manera de trabajar de la cadena y de presentadoras como Carlota Corredera sirvieron para espantar a muchos televidentes. La mayoría, por cierto, no ha vuelto.

Con Antena 3 liderando sin problemas la carrera por el share y La1 dejando claro que es su alternativa, a Telecinco no le queda otra que acertar con sus tiros. Suelen fallar a la hora de adquirir series y con nuevos formatos de programas. De las novedades de los últimos años, sólo ha funcionado 'Reacción en cadena'. Ion Aramendi es el único que ha logrado generar audiencia, mientras que otros como Christian Gálvez o Jorge Javier Vázquez se la han pegado bien. Pesadilla en el paraíso 2, Me resbala, ¡Vaya Vacaciones!, El musical de tu vida, La última noche, Cuentos chinos y Desnudos por la vida son algunas de las últimas torpezas.

Es evidente que hay programas de reality a los que se les puede exprimir bien. Gran Hermano o 'La Isla de las Tentaciones' tienen sus fans y además sirve para intercambiarse personajillos. Supervivientes es la tercera pata de cierto éxito.

Final de Supervivientes All Stars

El caso es que el espacio de mediocre supervivencia, en su matiz de 'All Stars', ha mejorado los números de la cadena. Pero no tanto como llegaron a soñar. Y precisamente esto ha traído como consecuencia el adelanto de su desenlace. Aunque todavía no es oficial la final de Supervivientes All Stars. La organización del programa ha adelantado al lunes la expulsión que se tenía que producir el jueves. Como consecuencia, no habrá ceremonia de salvación, que debía de producirse el domingo. Tic, tac.