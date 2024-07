La desagradable experiencia de Santiago Segura en Pasapalabra: "Mal rollo"

Con el paso el paso de las décadas, Pasapalabra es el concurso más seguido y querido en España en los últimos tiempos. Durante años y años varias generaciones de espectadores han vivido con pasión y nervios todo lo que ocurría en cada programa en Pasapalabra.

Su dilatada trayectoria en antena ha afrontado cambios drásticos como los dos que ha tenido de una cadena a otra. Pasapalabra arrancó en Antena 3, posteriormente pasó a Telecinco y de nuevo Atresmedia consiguió recuperar una de las joyas de la corona hace ya varios años. Pese a ello la cuota de espectadores en Pasapalabra cada día se mantiene y siguen sentándose delante de la pequeña pantalla para sentirse un concursante más en Pasapalabra.

Sin lugar a dudas si se pregunta a la sociedad española por el primer concurso que se le venga a la cabeza, los más mayores pueden decir el ‘Un, dos tres… responda otra vez’, sin embargo rápidamente todo el mundo cae en Pasapalabra. Un espacio que cada tarde da alegrías con su famoso ‘Rosco’ antes de que arranque las Noticias Noche de Antena 3 con Vicente Vallés.

Roberto Leal es el actual presentador de Pasapalabra en Antena 3 / ATRESMEDIA

La increíble pesadilla de Santiago Segura con Pasapalabra

En Pasapalabra cada semana se renueban los invitados que acuden a ayudar a los participantes durante el programa. En el elenco de esta semana destaca Santiago Segura, que está promocionando su nueva película. Segura como siempre ha tenido una entrada socarrona que ha provocado las risas del público de Pasapalabra. Y es que el directo de cine ha contado la pesadilla que ha sufrido antes de su visita a Pasapalabra.

“He tenido un pequeño contratiempo al venir a Pasapalabra. Es la primera vez que tengo una pesadilla con el programa. Había hecho El Rosco completo, me faltaba una y me decías tú (Roberto Leal): “Con la M, segundo apellido del repartidor que le trajo un paquete a Roberto Leal el tres de mayo de 1917. Te juro que por un momento digo, no puede ser, y ya me desperté. Pero para venir aquí, mal rollo”, explicó el cineasta mientras el presentador de Pasapalabra no daba crédito a la anécdota que le estaba contando Santiago Segura.

Por suerte la pesadilla se ha quedado solo en eso en un mal trago que vivió Santiago Segura antes de visitar Pasapalabra. Desde luego él no tendrá que enfrentarse al Rosco así que podrá vivir tranquilo y relajado su paso por el programa.