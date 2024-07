Desvelan por error la fecha del final de 'Supervivientes'

Joaquín Prat se ha ido de la lengua en pleno debate sobre ‘Supervivientes’ en ‘Vamos a ver’ al desvelar la fecha de la gran final. Alejandro, presentador del programa, le preguntó: "Yo estoy empezando a ver cositas, pues te queda una semana para verlo porque el domingo es la final, no?". "Sí, el domingo es la final", contestó Prat sin darse cuenta de la noticia que estaba dando a la audiencia.

De este modo, el domingo 28 de julio será cuando Telecinco celebre la gran final de ‘Supervivientes’, la primera edición de esta versión especial del reality ya que ha sido una de las temporadas que más ex ganadores ha acogido en la historia del programa.

Con la expulsión de una de las "reinas del reality", entre ellas, Sofía Suescun, solo quedarán cinco concursantes, por lo que queda menos de una semana para conocer al ganador de ‘Supervivientes'.

El pasado jueves, Jorge Javier Vázquez ya anunciaba que arrancaba la recta final de ‘Supervivientes’. Ahora ha sido Joaquín Prat el que se ha ido de la lengua y ha desvelado la fecha de la final.

El adiós de Sofía Suescun

Sofía Suescun se ha quedado sin su gran apoyo en Supervivientes All Stars. La reciente expulsión por parte de la audiencia, que ha decidido que Bosco Martínez-Bordiú abandone la isla al perder el duelo contra Jorge Pérez. El ganador de Supervivientes 2023 había entablado una gran relación con Sofía, pero que se ha visto truncada en mitad del concurso. A partir de aquí, la navarra tendrá que continuar por su cuenta.

Sofía Suescun estaba siendo, sin duda alguna, una de las grandes protagonistas de esta edición especial de 'Supervivientes'. La concursante y Bosco estuvieron muy unidos en ‘Supervivientes’. Ella está totalmente volcada en la recuperación de Bosco tras su caída en la noria infernal. El dúo de concursantes protagoniza imágenes de caricias y masajes días después de que salieran a la luz sus imágenes más comprometidas.

“¿Cómo vas de los dolores, amor?”, preguntaba cariñosamente Sofía Suescun a Bosco, antes de darle un beso en el abdomen. Y es que Sofía se volcó por completo en la recuperación de Bosco tras su caída en la noria infernal, convirtiéndose en algo así como su enfermera más especial. “Un beso mío, por favor, ahí”, le decía cariñosamente la ganadora de ‘Supervivientes 2018’. En las imágenes, en las que se entremezclan masajes y caricias, Bosco aprovechaba para mandar un mensaje tranquilizar y aclarar que se encontraba perfectamente: “Ya está, ya no me duele nada”. Unas declaraciones ante las que Sofía Suescun también reaccionó en Honduras: “Me alegro mucho de que no te duela nada”, le decía a su compañero.

El domingo que viene tendremos ganador del programa estrella de Telecinco.