Conmoción por lo que pasó en la final de Tu cara me Suena: una dolorosa despedida

Carlos Latre abandona definitivamente 'Tu cara me suena'. Tras haber participado en todas las temporadas, el miembro del jurado del talent show más exitoso de Antena 3 se despide para emprender un nuevo proyecto en Mediaset para competir contra Pablo Motos a partir de septiembre.

Durante la gran final de 'Tu cara me suena 11', el imitador ha tenido la oportunidad de despedirse de la audiencia del programa: "Para un hombre que desde que empezamos está sentado en esta silla", comenzaba diciendo Manel Fuentes, antes de hacerle entrega de su peluche.

"Esto es para usted y el aplauso y el reconocimiento de todos. Que todos los vientos le sean favorables", aseguró el presentador. En ese momento, Carlos Latre tomaba la palabra: "Quiero daros las gracias de verdad. A Tinet Rubira, sobre todo, que me escogió para este programa, a Laila y a absolutamente todo el equipo, a mis compañeros, a ti Manel por el cariño, a todos los concursantes que han pasado por aquí", comenzaba agradeciendo. "De verdad, gracias al público, porque este programa me cambió la vida y me da vida", zanjaba, Cabe recordar que el cómico se pondrá al frente de 'Babylon show' en Telecinco.

Nuevo programa

Carlos Latre se pondrá al frente de un nuevo programa para el access prime time de la próxima temporada y tenemos buenas noticias… ¡Ya sabemos el nombre del espacio y una pequeña pista de lo que podremos ver!

‘Babylon Show’ ha sido el nombre elegido para este formato en el que el imitador más famoso de España hará las delicias de todos con sus ocurrencias y en el que nos ofrecerá más de una sorpresa con la que, seguro, nos quedaremos boquiabiertos.

Todos sabemos que “Latre es mucho Latre” y, por eso, tenemos claro que las risas y el show van a están asegurados al cien por cien. Ya lo advierte la primera promo que ha emitido Telecinco sobre este espacio: “Bienvenidos a un lugar donde lo imposible no existe”.

¿Qué será lo que tiene preparado el presentador? ¿Con qué nos sorprenderá Carlos Latre la próxima temporada? Estamos deseando que empiece ‘Babylon Show’, la nueva apuesta de Telecinco para el access prime time.

Susituto

Ahora, muchos se pregunta quién será el encargado o encargada de sutituir a un peso pesado como Carlos Latre en el icónico programa de Antena 3. Una vez más, las redes sociales ya ha hecho sus apuestas y se apuesta por una sustitua. Eva Soriano, Yolanda Ramos y Silvia Abril, las dos últimas exparticipantes del concuyrso, son los nombres que suenan para ocupar la plaza vacante.

En la última gala, estuvo presente Ángel Llàcer a través de un vídeo en el que reconocía que "cuando yo esté al cien por cien y me sienta suúper poderoso, volveré, pero eso será en la próxima edición".