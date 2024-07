La inesperada victoria de Pepe Navarro después de su batalla con Ivonne Reyes y el dineral que ha recibido: "Cinco millones y medio de euros"

Socialité ha dado en exclusiva una gran noticia para Pepe Navarro. El conductor de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' había puesto a la venta su casa de la isla pitiusa por la nada desdeñable cantidad de diez millones de euros.

Navarro llevaba años intentando vender la casa y no ha sido hasta este verano cuando ha logrado por fin su propósito, aunque eso sí, por bastante menos dinero del que él pedía. El presentador, que llevaba intentándolo desde el año 2018, ha vendido la mansión por cinco millones y medio de euros, tras rebajar previamente la casa en 2022 a siete millones y medio.

512 m2 y con una piscina de 55 metros: estas son las tremendas dimensiones de la mansión que el presentador Pepe Navarro ha vendido en Ibiza.

La mansión está construida en una parcela de 30 hectáreas y contaba con un gran valor emocional para Navarro, ya que allí se celebró la boda de su hija mayor, Andrea Navarro, en julio de 2022. La zona de la piscina, de tipo infinity y tamaño olímpico, cuenta también con un espacio ideal para celebrar barbacoas y grandes fiestas hasta altas horas de la noche. Y es que solo el salón comedor de la casa mide la friolera de 92 m2, unas cifras no aptas para todos los bolsillos.

El padre biológico del hijo de Ivonne Reyes

Nuevo capítulo sobre la identidad del padre biológico del hijo de Ivonne Reyes. Socialité, el programa de televisión de Telecinco, desveló hace unos meses que la actriz venezolana recibió de un empresario millonario 6.000 euros al mes durante tres años. Concretamente desde 1999 (año en el que nace Alejandro) hasta 2002, año en el que fallece este empresario. "No podemos entender por qué sigue dándole vueltas al asunto si la sentencia es firme. No se puede volver a juzgar por mucho que diga Pepe Navarro" explicó la abogada de Ivonne.

Negando que Ivonne hiciese otra prueba de ADN en el año 2017 como se ha dicho - cuyo resultado sería negativo y demostraría que el presentador no es el padre de su hijo - Sonia Gea dejó claro que la modelo no ha tenido "dudas de la paternidad" y ha apuntado de que hacer dicha prueba, su clienta no iría a un laboratorio que ha usado Pepe Navarro.

Rotunda, la abogada dijo que "no hay ninguna prueba que demuestre que Alejandro no es hijo de Pepe Navarro" e insistió en que es "un hecho juzgado y no se puede volver a juzgar".

Destacando que el presentador ha sido requerido en cuatro ocasiones por la justicia y se negó a hacerse las pruebas de paternidad, Sonia Gea no comprende por qué Pepe sí quiso hacérselas hace unos meses y sostiene que si un juez adjudicó al periodista la paternidad de Alejandro y tres jueces más corroboraron la sentencia de paternidad, es porque hubo "relaciones sexuales consentidas y sin protección que coinciden con la concepción y posterior nacimiento del joven" entre Ivonne y Navarro.

¿Es Pepe Navarro el padre de Alejandro?

Respecto a las declaraciones sobre la venezolana que han hecho tanto el presentador como su anterior abogada, Mireia Pino, Sonia dejó en el aire si Ivonne tomaría medidas legales: "Estamos estudiando el tema y será ella la que tome la decisión en el momento oportuno".

"Lo único cierto que hay aquí es que Pepe Navarro es el padre de Alejandro y lo demás son conjeturas y habladurías", concluyó, desvelando que el comunicador debe a Ivonne en concepto de impago de la pensión de manutención -a la que su hijo renunció voluntariamente cuando cumplió 21 años- 28.400 euros. Una cifra muy alejada de los 2000 o 3000 euros que aseguró deber Pepe recientemente.