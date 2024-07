Batalla familiar: Alejandra Rubio 'rompe' con Terelu Campos y Carmen Borrego con esta decisión

En las últimas semanas se ha convertido en las reina de las informaciones de la prensa rosa. Alejandra Rubio está en primera plana de todos los medios de crónica social. El anuncio inesperado de su embarazo junto a Carlo Costanzia ha estado en el ojo del huracán durante estas semanas. De hecho la familia Campos al completo han ido apareciendo una y otra vez en diferentes medios de comunicación.

Sin ir más lejos muy comentado fue el enfrentamiento de Terelu Campos con sus excompañeros y amigos de Sálvame. La hija de María Teresa ha tenido sus más y sus menos con los ahora componentes de Ni Que Fuéramos, sobre todo a raíz de su fichaje ‘secreto’ por ¡De Viernes!

No ha sido la única. Tanto Costanzia como Alejandra Rubio no han parado de aparecer en los medios. Incluso Carmen Borrego también ha aprovechado para poner la mano y llenar el bolsillo en el monográfico que lleva toda la familia desde el anuncia de su embarazo.

Más leña al fuego: Máxima tensión entre Alejandra Rubio y su familia

La temperatura sigue aumentando y no parece que la cosa vaya a terminar bien. En este caso ha sido el programa Espejo Público el que ha anunciado una exclusiva que es un ataque frontal contra la familia Campos.

El periodista Arnau Martínez ha sido tajante con su información y con la noticia de que Rubio a vetado a su madre. Sí, sí. "En este especial se esperaba que estuviera toda la familia, pero Alejandra quería un cierto protagonismo y ella pide a la organización de ese programa estar sola. Nosotros intentamos ponernos en contacto con Terelu, que no nos coge el teléfono. Sí hemos podido contactar con Alejandra Rubio. Le he preguntado por ese tema y me dice: 'Arnau, yo no te voy a confirmar eso'”, sembrando la sospecha del enfado de Alejandra con Terelu Campos.

La información ha causado cierta indignación en el plató del magacín de Antena 3. "Me parece gravísimo. Una manera de confirmar que esa relación entre madre e hija está pasando por momentos muy complicados", ha comentado sobre la exclusiva Lorena Vázquez.

Rápidamente los periodistas afines a la familia Campos han intentado desmentir la información por todos los medios. Anabel Gil lo ha intentado y ha salido trasquilada.

Anabel Gil intenta desmentir la información y sale mal. Lo cierto es que después de apuntar por qué se podría haber iniciado ese enfrentamiento, intentando suavizarlo, se ha llevado otro remate de Arnau Martínez. Así pues parece que este solo es un nuevo capítulo de los problemas que vive la familia Campos.