La decisión más dura: Christian Gálvez tiene nuevo programa para una batalla sin precedentes contra Pasapalabra

El verano ya vive prácticamente su ecuador y muchas cadenas comienzan a preparar la nueva temporada que arrancará con el inicio de septiembre. La vuelta a la rutina es el momento perfecto para lanzar proyectos en forma de programas o series. Esa oportunidad la ha sabido ver Telecinco y quiere apostarlo todo a este concurso que debe luchar cara a cara con Pasapalabra. Ardua tarea.

Para ello la cadena de Mediaset ha quemado todas sus naves empezando por el presentador. Telecinco rescata a Christian Gálvez para ponerle cara este concurso que espera tener una batalla sin precedentes contra Pasapalabra.

Gálvez se enfrentará a Roberto Leal en un cambio de cromos similar al que ocurrió hace algunos años con el regreso de Pasapalabra a la parrilla de Antena 3. Esta vez será con ‘Boom!’. Telecinco se ha hecho con la emisión del programa y le dará las riendas al ex presentador de Pasapalabra.

Telecinco lo ha tenido claro y para intentar asegurarse el éxito ha firmado a su presentador estrella. No obstante Christian Gálvez ha sufrido varios reveses profesionales con fracasos en sus últimos proyectos televisivos.

Christian Gálvez aprovecha para dar más buenas noticias

Aunque en los últimos tiempos no haya funcionado demasiado su faceta como presentador, desde hace tiempo Christian Gálvez está volcado en la literatura. El presentador ha escrito un nuevo libro tal y como ha anunciado recientemente. “Queda muy poco para lanzar mi próximo libro”. Esta será su primera publicación desde 2016 cuando triunfó con ‘Rezar por Miguel Ángel’.

Después de cinco años, vuelvo a publicar una novela. Durante un año he trabajado en ella con toda la dedicación y pasión del mundo, sobre todo porque tengo 3 grandes motivos para que sea lo más especial que he escrito nunca: mi mujer @patriciapardo_tv , mi hijo Luca y sus hermanitas. Escribí esta historia con mi mujer embarazada y continué escribiéndola con mi hijo acurrucado en mi pecho y ellas preguntando si podían leer algo. No dejé nunca de pensar en ellos, pues cuando la lean, quiero que se sientan orgullosos de su marido / papá / cacho. Va para vosotros, lectores, que sin los amantes de la literatura los que escribimos no somos nadie. Es un libro arriesgado, lo sé, pero es el libro que quería escribir.

Y hoy os lo presento:

La inocencia de un niño.

El sacrificio de una madre.

La valentía de un apóstol.

El relato de un cronista.

La palabra del Hijo del Hombre.

Jerusalén, siglo I. Con tan solo nueve años, Jacob quedó marcado por aquella mirada. El niño, primogénito del líder de los zelotes, no pudo evitar ser testigo y sufrir la pasión y el padecimiento de Jesús de Nazaret.

Ya han pasado cuarenta años y los tiempos de los milagros resuenan en la lejanía. Las facciones judías están más separadas y radicales que nunca. El comandante Tito Flavio Vespasiano tiene sitiada la ciudad y quiere aplastar la revuelta. Y mientras los ciudadanos inocentes esperan un baño de sangre, un Jacob adulto, instruido en el arte de la guerra, tendrá que decidir qué camino seguir ante la masacre que se avecina: tomar las armas siguiendo los pasos de su padre o intentar salvar uno de los textos más importantes de la humanidad.

Christian Gálvez describe con grandeza y sensibilidad una época marcada por la diversidad étnica, política y religiosa. Y lo hace no solo como un viaje histórico, sino también como una profunda reflexión sobre la perseverancia y el espíritu humano en medio de la adversidad con un único objetivo: la búsqueda del propósito.

Esta es la historia de un niño que fue testigo de cómo un hombre lo cambió todo. Pero sobre todo, esta es, en todas sus vertientes, una historia sobre la FE.