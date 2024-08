Desmontan las mentiras económicas de Terelu Campos

Terelu Campos ha concedido una entrevista exclusiva a la revista Lecturas con su típico posado veraniego, pero más allá de hablar sobre el tema del verano, como ha sido el embarazo de su hija Alejandra, también ha hablado de su situación económica.

"Hago malabarismos para sobrevivir”. De su economía explica que “vendí la casa y vino el declive de mi madre, lo que me llevé se fue en el bienestar suyo”. Eso sí, añade que “tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito. Me da miedo sentirme desvalida, estar sola y que me pase algo de salud”. Terelu confirma también que alguien le debe una cantidad no muy superior a los 10.000 euros, y que su hija en alguna ocasión le ha ofrecido ayuda económica.

Estos comentarios sobre la economía que tiene la presentadora han desatado la indignación en redes sociales, pues la gente no comprende que diga esto al cobrar un sueldo en '¡De viernes!' que, según afirmó Belén Esteban, estaría rondando los 3.000 euros semanales. A esto habría que añadir sus entrevistas que se cobran a parte, tanto en televisión como en prensa escrita. Además, hay que recordar que Terelu ha participado recientemente en la película '¿Quién es quién?', dirigida por Martín Cubero, y que también le habrá reportado ingresos económicos.

Pero no solo en redes sociales. Su excompañero Kiko Matamoros ha cargado con dureza contra la presentadora y ha desmotado su discurso sobre sus problemas económicos.

"Desde que falleció su madre no ha facturado menos de 400.000 euros y no hace un año", escribió el colaborador en su perfil de 'X' uniéndose así a los muchos comentarios que han criticado con dureza la última entrevista de Terelu Campos.