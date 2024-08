Nueva enemiga para Alejandra Rubio a la que se le acumulan los problemas en pleno embarazo

El nombre de Alejandra Rubio sigue resonando en todos los medios de la prensa rosa española. La noticia de su embarazo y los dimes y diretes con su madre Terelu Campos y su tía Carmen Borrego copan todas las portadas y las tertulias de crónica social. Incluso las idas y venidas de Carlo Constanzia, el padre del bebé.

Aunque Alejandra Rubio cada vez tiene menos apoyos en la televisión siempre es recomendable tener a gente de tu entorno para poder defenderte en cualquier plató. Algo típico en la prensa del corazón desde que nació. En este caso Alejandra Rubio ha visto cómo ha perdido otra amiga íntima en los últimos tiempos. Las cosas no le van nada bien a la hija de Terelu Campos después del enfrentamiento con su madre

Alejandra Rubio con Carlo Costanzia / instagram

Alejandra Rubio se queda sola y pierde a otra amiga

En este caso estamos hablando de Marta López Álamo. La famosa influencer compartía muchos momentos con la televisiva Alejandra Rubio. No obstante esa amistada parece haberse terminado en los últimos tiempos. Sus seguidores dejaron de ver en el Instagram de una y de otra fotos y vídeos juntas, algo habitual hasta hace muy poco.

La liebre de la enemistad saltó cuando Marta López fue preguntada en un photocall por esta situación a. "Le felicité, ella lo dijo, creo, en su programa. Y a Terelu también le felicité, por supuesto. Fue testigo de mi boda, pero ¿qué hago? Yo no elijo las cosas. No voy a hablar de eso, de verdad. Me voy", se precipitó a cortar la influencer para escapar del tema.

Así pues a Alejandra Rubio se le acumulan los frentes después de que Tarde Ar esta semana desvelara el sexo del bebé que espera la nieta de María Teresa Campos. Habrá que ver cómo continúa este serial que promete irse más allá del verano. Seguiremos informando.