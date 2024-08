Durísimas críticas a Ana Obregón por la casa de muñecas de su nieta Anita

Julio Iglesias Jr. y su hermana Chabeli continúan su aventura televisiva en TVE con el programa 'Los Iglesias. Hermanos a la obra'. Los hermanos visitan casas de diferentes famosos para poner a prueba su destreza y originalidad reformar alguna estancia de sus lujosas casas.

La última invitada del programa fue Ana Obregón. La presentadora recibió la visita de los Iglesias que buscaron darle un giro a su casa de La Moraleja reformando el jardín y diseñando una casita de muñecas muy especial para su nieta, Ana Sandra.

El programa instaló en el jardín de Ana Obregón una casita de muñecas tamaño XXL con un pequeño tobogán y una zona exterior de juegos que emocionó mucho a Ana Obregón. "La casa es la pera, me hace mucha ilusión'', declaraba mientras se abrazaba emocionada a los dos hermanos.

Como era de esperar, la reforma de la casa de Ana Obregón ha generado un gran revuelo. Las críticas no han dejado de lloverle al programa en 'X'. "La nietija de Ana Obregón solo tiene 1 año y ya tiene una casa más grande que la mía", comenta un usuario. ''Coqueto estudio en el centro de Madrid por 1575 euros...'', ''Esto en idealista se alquila por 800€/mes. No me quiero imaginar cómo va a ser esa niña de adulta…''.

Algunos han animado al programa a darle un giro y reformar casas de gente que realmente lo necesita.