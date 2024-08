Terelu Campos ataca a Belén Esteban y la deja por el suelo: ¡Ya ha empezado la guerra!

La disputa de Terelu Campos contra sus ex compañeros de Sálvame continúa. La familia Campos está en todos lados. Lees una revista y hay una exclusiva del embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, en la televisión en un programa Carmen Borrego y en el otro, Terelu Campos. Es un no parar.

Después del enfrentamiento entre Alejandra Rubio y su madre, ahora Terelu ha vuelto a arremeter contra sus antiguos compañeros en Mediaset. La hija de María Teresa Campos se ha despachado a gusto, sobre todo, con Belén Esteban.

El fichaje de Terelu Campos por ¡De Viernes! Es uno de los puntos del conflicto en el que hasta María Patiño se ha mojado. Tampoco hace falta que estén los compañeros de Ni que Fuéramos, que hasta principios de septiembre estarán de vacaciones, para avivar la polémica.

Terelu Campos se ha encargado ella solita de alimentar su enfrentamiento con Belén Esteban: “Que no diga que me quiere, que no me engañe”.

Terelu Campos en 'De viernes' / / TELECINCO

Terelu Campos declara la guerra a Belén Esteban

Recientemente Terelu Campos ha sido preguntada precisamente por Belén Esteban. La gente quiere conocer qué ocurre entre las que fueran súper amigas en Sálvame. Sin embargo la Campos reniega completamente de ‘La Princesa del pueblo’.

“No tengo nada que decir. Cuando quiero, quiero. No te quiero hoy y mañana quiero cuarto y medio. Y en ese querer, puedo tener una diferencia de opinión, pero no paso nunca una línea porque te quiero. Si me dicen esas cosas, entonces que no digan que me quieren. No me engañes, ¡es innecesario!”, asegura la hija de María Teresa Campos.

“No tengo ningún mensaje de las personas que se dan golpes en el pecho hablando de lo mucho que la querían y nos insultan a nosotras”, insiste al hablar del recuerdo de su madre.

Sin embargo Terelu va a más con un ataque frontal contra Belén Esteban: “Me estás poniendo verde por las televisiones y vas sembrando porquería y mentira, ¿y me tengo que quedar yo con cara de gilipollas y llamarte?”

Estas duras palabras de Terelu Campos sobre sus excompañeros y, en concreto, sobre Belén Esteban es un punto y aparte. Una declaración de guerra en toda regla. Veremos cómo prosigue en las próximas semanas y, sobre todo, cuando regrese Ni Que Fuéramos.

Desde luego muchas voces apuntan a que el clan Campos no quiere salir de Mediaset y por ello repudian a los que ya fueron exiliados. ¡Vaya tela!