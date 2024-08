Anabel Pantoja preocupa con su estado de salud en la fase final de su embarazo: "Estoy fatal"

Varios son los embarazos en el mundo del corazón que se esperan con ansia, pero hay uno en especial que resalta sobre el resto, por el apellido que porta y por los rumores de infidelidad que envuelven la relación. Se trata sin duda de Anabel Pantoja, que espera el hijo de David Rodríguez y que se espera que salga de cuentas en noviembre. Todo ello mientras la tía de Anabel, Isabel Pantoja, volvía a los escenarios con su concierto en Castellón.

La tonadillera se rodeó de sus seres más queridos para el evento, que sirvió de celebración de su 68 cumpleaños, y que servía como vuelta a escena tras sus problemas de salud que tanto preocupaban tanto en la familia como en sus fans. Y es que había rumores que hacían pensar que podría incluso estar esperando un trasplante.

Con todo ello, los problemas para la sobrinísima llagaban a su regreso a Madrid para reencontrarse con el padre de su futuro hijo, haciendo oídos sordos así a los fuertes rumores que hablan de una infidelidad del fisioterapeuta cordobés.

Anabel Pantoja es una de las protagonistas del verano de la prensa rosa. / SD

"He vomitado"

Anabel Pantoja llegaba en avión a la capital española luciendo tripa de embarazada de 6 meses y, como no podía ser de otra forma, la prensa estaba esperando su llegada para contestar a sus preguntas, primero por los problemas económicos de Isabel, por los que podría vender Cantora casi 5 millones de euros. "Yo no tengo ni idea, hija, que te voy a contestar yo. ¿El qué? Que te estoy diciendo que yo no te puedo contestar eso, que no tengo ni idea, mi vida. Yo entiendo que me lo preguntéis, pero es que no te puedo decir nada", decía la sobrina de la tonadillera.

Pero lo peor no sería lo que se encontraba en tierra la sobrinísima, sino el turbulento vuelo que le provocó problemas, presumiblemente acuciado por el embarazo. "Estoy fatal ya con los calores. Me he mareado en el avión y he vomitado, ahora mismo con fatiga y todo, deseando que me dé un poco el aire", aseguraba angustiada.

Con todo ello, siguiendo con los problemas económicos de su tía, por los que podría vender Cantora o incluso el piso en el que vive la viuda de su padre Bernardo Pantoja, Junko, Anabel era contundente. "Es que si te contesto y no me escuchas, no. ¿Cómo te puedo ayudar? Que se lo preguntéis a ella o a Kiko, ¿vale? ¿Me dejáis cerrar la puerta? estoy mareada y os dais igual. Me preguntáis cosas que no os puedo contestar".