Escassi ya conoce la fecha para la demanda contra Valeri: "No va a haber vuelta atrás"

Los problemas amorosos de Álvaro Muñoz Escassi han terminado por llevar al jinete a pasar por los juzgados. Todo se remonta a su relación con María José Suárez, en la que, según Escassi, mantenía una relación abierta con la modelo por lo que él conoció a otra mujer que, más tarde, le había extorsionado. El jinete, con la intención de defender su honor y evitar males mayores, denunció a la mujer, Valeri.

Ella le reclama un dinero por el tiempo pasado, mientras que Escassi se niega a pagar. Un dilema que se solucionará en los juzgados mediante un "juicio rápido entre ambas partes". Antes, el jinete tendrá que recoger pruebas para entregárselas a la jueza. "La juez ha dicho que hay una semana para que Escassi reúna las pruebas que no tenía para demostrar el supuesto delito de extorsión por parte de Valeri", ha explicado Omar Suárez en TardeAR.

Por su parte, Valeri se muestra tranquila ante este problema y consciente de los pasos que le quedan por delante. "Me ha dicho que la próxima vez que le vea cara a cara, va a ser en un juzgado y no va a haber vuelta atrás". Además, espera que todo pase dentro de poco ya que le está afectando a su negocio. "Dice que los cliente no confían en ella, están diciendo que es una extorsionista y está bajando mucha gente. Si no lo demuestra, tendrá que rectificar y si no, tomará medidas".

Escassi y sus problemas con el amor

Una de las rupturas más sonadas de la semana ha sido la de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. La verdad es que la modelo había asegurado que se habían tomado un tiempo, sin embargo, pueden haber vuelto. Al menos es lo que aseguraron en Socialité, el programa presentado por María Verdoy en Telecinco, que ha pillado a la pareja juntos.

Y es que ambos se encuentran actualmente disfrutando de un crucero, una situación que dista mucho de una separación. Sin embargo, en Socialité teorizaron sobre lo que podía haber ocurrido, como que tuvieran el crucero comprado previamente a la ruptura y no quisieron perderlo, o que incluso estuvieran sacando rentabilidad de la ruptura, con el tema del crucero, ya que en las publicaciones en redes sociales de María José Suárez siempre aparece citado el crucero.

Que Álvaro Muñoz Escassi se ha granjeado fama de mujeriego y cuenta con un largo historial amoroso a sus espaldas no es nada que deba sorprender a nadie. Siempre ha tenido reputación de conquistador, y también de infiel. Y lo cierto es que ha ido saltando de una relación sentimental a otra.