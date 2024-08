Roberto Leal desvela el secreto mejor guardado de Pasapalabra

Pasapalabra es uno de los programas con más éxito en España desde hace casi dos décadas. Completar el rosco es una misión al alcance de muy pocos, aunque el cupo de participantes que se han llevado el bote millonario ha aumentado en los últimos tiempos gracias a Pablo Díaz, Sofía Álvarez, Rafa Castaño y Óscar Díaz.

Los telespectadores siguen cada día las andanzas de los concursantes, que suelen estar acompañados de personajes famosos de la televisión. Los fans del programa quieren saber todo acerca de los participantes, la dinámica de las preguntas y buscan en todos los portales posibles información al respecto. La Silla Azul y El Rosco son las partes más decisivas de Pasapalabra. La primera porque dictamina la continuidad en el concurso y la segunda porque te permite ganar un dineral.

Muchos también se preguntan acerca de Roberto Leal, que sustituyó ya hace cuatro años a Christian Gálvez. Una de las preguntas sin respuesta de la audiencia es lo que hace el presentador con la tablet que tiene en su mesa. Una de las teorías más seguida en redes sociales es que el propio Leal es el encargado de elegir las preguntas y conoce también la respuesta correcta que debe acertar el concursante.

Antena 3 ha querido por fin desvelar el secreto mejor guardado de Pasapalabra a través de un vídeo de Instagram donde Roberto Leal ha enseñado lo que esconde en la tablet de su mesa. "Hay mucha gente que se pregunta lo que tenemos en la tablet... Es bien sencillo, yo realmente la tablet no la toco", explica en el vídeo que se ha hecho muy viral.

"Tenemos a la subdirectora de Pasapalabra, que está en un pequeño combo que tenemos aquí cerquita, y me está manejando las preguntas en remoto. Ella misma ya lo pasa y me va pasando las preguntas. En cuanto van acertando y van fallando incluso me puede poner alguna del color que sea para llevar yo el orden. Realmente, dependo exclusivamente de la velocidad de mis compañeros", analiza sobre el cable que le echa Anabel Verdín, subdirectora de Pasapalabra en cada programa.

Otra de las claves en el funcionamiento del concurso es el pinganillo que tiene junto al oído Roberto Leal. "Aquí tengo al directo y a la linguista en el caso de que haya alguna duda con una palabra. Me van diciendo directamente", detalló. Por último, el presentador desveló que está en contacto con realización a través de un monitor junto a su asiento.