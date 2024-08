Cómo compartir cuentas en Disney+: esta es la única opción que te dará a partir de ahora la plataforma

Las plataformas de streaming se han multiplicado en los últimos años. Los usuarios han ido creándose cuentas en Netflix, Amazon Prime, HBO y Disney+ con la intención de poder ver todas las series que quieran en cualquier momento. Para intentar ahorrarse unos euros, un grupo de amigos compartía cuenta y así podían ver todos sus películas y series favoritas. Con el paso del tiempo, las plataformas han ido endureciendo sus condiciones para evitar esta situación y ganar nuevas suscripciones (más dinero).

La última en sumarse a esta tendencia ha sido Disney +, que ha implementado una nueva política para evitar que los usuarios compartan las cuentas sin ningún tipo de control. Para tener un mayor control y poder proteger más fácilmente su contenido, a partir de ahora, la plataforma solo permite compartir cuentas dentro del mismo hogar. Es decir, los usuarios solo pueden compartir cuenta con familiares en el mismo techo, pero no con otros que vivan en otras residencias.

Para no hacerles la vida imposible a sus propios clientes, Disney+ ha introducido una nueva función que verifica los dispositivos y ubicaciones desde donde se accede a la cuenta. Los usuarios pueden gestionar estos dispositivos desde el perfil de la cuenta, eliminando aquellos que no reconozcan o que no pertenezcan a su hogar.

La plataforma también se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento a los usuarios que vuelvan a confirmar su dirección de residencia para estar seguros de que cumple con la nueva legislación. A pesar de que esto te haga invertir una cantidad más elevada, también ayuda a los clientes en aspectos de seguridad porque siempre sabrán quién está conectado a su cuenta.

Como cualquier cambio importante en una plataforma de streaming, los usuarios han reaccionado y han mostrado su equeja en redes sociales. Algunos valoran la decisión de Disney + de proteger su contenido, mientras que otros han criticado duramente la limitación de compartir su cuenta únicamente con seres queridos del hogar y no con el resto de miembros de la familia, que deberán contratar a partir de ahora su propia suscripción.