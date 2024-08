Ortega Cano reaparece "estupendamente feliz": ¿Nuevo amor a la vista?

José Ortega Cano reapareció ante los focos en Cádiz en la corrida de Roca Rey, Morante de la Puebla y Ginés Marín el pasado domingo en el Puerto de Santa María. El torero volvía al foco cuando está a punto de cumplirse dos años de su mediática separación de Ana María Aldón.

Una Ana María Aldón que se dejó ver hace poco, y se desató una preocupación por su estado de salud en sus nuevas imágenes. "Qué se ha hecho en la cara", "Cada día más rara, hay que ser natural" o "¿Está como hinchada?", eran algunos de los comentarios de seguidores que afirman sobre una posible intervención estética a las que se ha podido someter.

Eso sí, ella no pierde jamás la sonrisa. Ana María Aldón está feliz junto a su actual pareja, Eladio. La colaboradora televisiva y el empresario tenían planeado darse el "sí, quiero" el próximo mes de abril, pero parece que se les echó o el tiempo encima y han pospuesto la fecha.

José Ortega Cano / Telecinco

Las vacaciones de Ortega Cano

Quién también está más que feliz en José Ortega Cano, que sigue de vacaciones en la costa de Cádiz con su familia y que ha reconocido ser "estupendamente feliz". Al ser preguntado por si se debe a una nueva ilusión, quizás un nuevo amor, negaba con un "no, no, no, de qué...".