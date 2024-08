El preocupante estado de salud de Anabel Pantoja, embarazada de 6 meses: "Os da igual"

Anabel Pantoja encara la recta final de su embarazo. La influencer anunciaba hace unos días a través de Instagram que se sencuentra embarazada de 6 meses y que padece las típicas molestias propias de su estado.

Sin embargo, la sobrina de Isabel Pantoja se ha dejado ver ante los medios tras el comentado concierto que la cantante ofreció el pasado domingo en Castellón y además de mostrarse esquiva con la prensa al ser preguntada por la posible venta de Cantora, la influencer, confesaba que se había mareado durante el viaje e incluso había vomitado. Algo que hace temer por el estado de salud de la sevillana, en avanzado estado de gestación.

Estado de salud

Este domingo, tras el triunfo de la artista ante un público entregado que no dejó de corear sus temas más conocidos, la influencer abandonaba el lugar para regresar a Madrid y reencontrarse con su novio David Rodríguez, ajena a los rumores de deslealtad del fisioterapeuta.

Presumiendo de su abultada barriguita a sus 6 meses de embarazo, Anabel se mostraba esquiva ante las informaciones que apuntan a que su tía podría vender Cantora a un fondo de inversión inmobiliario por una cantidad que rondaría los 4 millones de euros.

"Yo no tengo ni idea, hija, que te voy a contestar yo. ¿El qué? Que te estoy diciendo que yo no te puedo contestar eso, que no tengo ni idea, mi vida. Yo entiendo que me lo preguntéis, pero es que no te puedo decir nada" zanjaba antes de coger un avión rumbo a la capital.

Un vuelo que no fue todo lo bien que le gustaría, ya que quizás por su estado de 'buena esperanza' la sobrina de Isabel Pantoja llegaba a Madrid con muy mala cara y confesando que se encontraba "fatal ya con los calores".

"Me he mareado en el avión y he vomitado, ahora mismo con fatiga y todo, deseando que me dé un poco el aire" añadía ante la prensa que la aguardaba en el aeropuerto de Barajas.

"Es que si te contesto y no me escuchas, no. ¿Cómo te puedo ayudar? Que se lo preguntéis a ella o a Kiko, ¿vale? ¿Me dejáis cerrar la puerta? estoy mareada y os dais igual. Me preguntáis cosas que no os puedo contestar" ha zanjado molesta Anabel.